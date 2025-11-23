وی افزود: آنچه اکنون در منطقه مشاهده می‌شود، مربوط به برگ‌سوزی‌ و کُنده‌سوزی‌های محدود است که تیم‌های زمینی در حال اطفای کامل آن هستند؛ به دلیل گستردگی محدوده، این عملیات ممکن است دو تا سه روز دیگر ادامه یابد.

ساجدی‌نیا گفت: تمام نیروهای تخصصی، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های محلی تحت فرماندهی واحد در حال فعالیت هستند و تجهیزات و نیروی کافی در منطقه استقرار یافته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: هلال‌احمر، آتش‌نشانی تهران، البرز و مازندران، منابع طبیعی، یگان حفاظت جنگل‌ها، محیط‌زیست، هوافضای سپاه، نیروی هوایی ارتش به‌ویژه هوانیروز، فراجا و مجموعه بالگردی آن‌ها در این عملیات مشارکت داشته‌اند و اطفا صرفاً به یک دستگاه منتسب نیست.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، ساجدی‌نیا گفت: وضعیت منطقه اکنون پایدار است و تنها چند نقطه دودزا باقی مانده که در حال رسیدگی است. پس از تکمیل پایش میدانی، پایان عملیات به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.