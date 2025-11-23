مدارس ابتدایی استان تهران تا پایان هفته مجازی شد

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد ظهر یکشنبه و در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان که به ریاست محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به وضعیت اضطراری آلودگی در استان تهران و پس از تشکیل جلسه این کارگروه، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است.

عباس‌نژاد با اشاره به ارائه گزارش‌های سازمان محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و هشدارهای سازمان هواشناسی درباره تشدید آلودگی، گفت: کلاس درس مقاطع ابتدایی استان تهران به استثنای فیروزکوه، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به صورت مجازی دایر خواهد بود.

وی افزود: با وجود تأکید آموزش و پرورش بر افزایش بهره‌وری از طریق حضور دانش‌آموزان، در نهایت مقرر شد پیش‌دبستانی‌ها، دبستان‌ها و مهدهای کودک در شهرهایی که آلودگی در حد ناسالم برای همه گروه‌هاست، تعطیل باشند و آموزش آن‌ها غیرحضوری دنبال شود، همچنین مادران کارمندان که فرزند در مقطع ابتدایی دارند، می‌توانند دورکار شوند.

دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، بخش عمده آلودگی هوا را ناشی از وسایل نقلیه دانست و تأکید کرد: شهرداری و پلیس راهور موظف هستند از فعالیت خودروهای دودزا جلوگیری کرده، طرح ترافیک را منظم اجرا کنند و پایانه‌ها و اتوبوس‌هایی را که شب‌ها درجا روشن می‌مانند، کنترل کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی نیز باید هشدارهای بهداشتی، نکات خودمراقبتی و آمادگی اورژانس‌ها و مراکز درمانی را در اولویت قرار دهد و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز ممنوع اعلام شده است.

