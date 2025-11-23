خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس ابتدایی استان تهران تا پایان هفته مجازی شد

مدارس ابتدایی استان تهران تا پایان هفته مجازی شد
کد خبر : 1718071
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، گفت: در پی تشدید آلودگی هوا و برگزاری جلسه کارگروه اضطرار به ریاست استاندار تهران، کلاس‌های مقاطع ابتدایی استان به استثنای فیروزکوه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود و بانوان کارمند دارای فرزند ابتدایی نیز می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد ظهر یکشنبه و در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان که به ریاست محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به وضعیت اضطراری آلودگی در استان تهران و پس از تشکیل جلسه این کارگروه، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است. 

عباس‌نژاد با اشاره به ارائه گزارش‌های سازمان محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و هشدارهای سازمان هواشناسی درباره تشدید آلودگی، گفت: کلاس درس مقاطع ابتدایی استان تهران به استثنای فیروزکوه، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به صورت مجازی دایر خواهد بود. 

وی افزود: با وجود تأکید آموزش و پرورش بر افزایش بهره‌وری از طریق حضور دانش‌آموزان، در نهایت مقرر شد پیش‌دبستانی‌ها، دبستان‌ها و مهدهای کودک در شهرهایی که آلودگی در حد ناسالم برای همه گروه‌هاست، تعطیل باشند و آموزش آن‌ها غیرحضوری دنبال شود، همچنین مادران کارمندان که فرزند در مقطع ابتدایی دارند، می‌توانند دورکار شوند. 

دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، بخش عمده آلودگی هوا را ناشی از وسایل نقلیه دانست و تأکید کرد: شهرداری و پلیس راهور موظف هستند از فعالیت خودروهای دودزا جلوگیری کرده، طرح ترافیک را منظم اجرا کنند و پایانه‌ها و اتوبوس‌هایی را که شب‌ها درجا روشن می‌مانند، کنترل کنند. 

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی نیز باید هشدارهای بهداشتی، نکات خودمراقبتی و آمادگی اورژانس‌ها و مراکز درمانی را در اولویت قرار دهد و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز ممنوع اعلام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب