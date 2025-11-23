خبرگزاری کار ایران
اعلام آمادگی مترو تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام

اعلام آمادگی مترو تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
مدیر ارتباطات وامور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۰۰ شهید گمنام مصادف با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، مترو تهران برای خدمات‌رسانی ویژه به شرکت‌کنندگان این آیین معنوی در حالت آماده‌باش قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز  مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه؛  هادی زند گفت: مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۰۰ شهید گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه ساعت ۸:۳۰ صبح از دانشگاه تهران آغاز شده و شرکت‌کنندگان مسیر خود را به سمت ستاد معراج شهدای تهران طی خواهند کرد. در این راستا، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اجرای تمهیدات ویژه، شرایط لازم برای تردد آسان و سریع شهروندان را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: ناوگان مترو در تمامی خطوط در حالت آماده‌باش قرار دارد و برای مدیریت مناسب حجم مسافران، قطارهای فوق‌العاده نیز در صورت نیاز اعزام می شود.

مدیر ارتباطات وامور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در پایان از شهروندان دعوت کرده برای حضور منظم‌تر در این مراسم معنوی، از خدمات حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو استفاده کنند تا امکان جابه‌جایی روان و ایمن برای همه فراهم شود.

