تعطیلی یا ‎غیرحضوری شدن ‎مدارس به علت آلودگی هوا، مورد تأیید مدیران کل آموزش‌ و پرورش قرار نگرفت

به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «وزارت بهداشت از ۳۰ آبان، هم‌زمان با تشدید ‎آلودگی هوا از طریق نماینده خود در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به‌طور رسمی درخواست تشکیل جلسه ‎کارگروه اضطرار را ثبت کرده بود؛ امروز هم معاون بهداشتی وزیر این موضوع را دوباره از طریق مسئولین ذیربط پیگیری کرد. با این‌حال بر اساس صورتجلسه رسمی کارگروه، ‎تعطیلی یا ‎غیر حضوری شدن ‎مدارس مورد تأیید مدیران کل آموزش‌وپرورش تهران و شهرستان‌های استان قرار نگرفت. انتشار این واقعیت‌ها صرفاً برای روشنگری است: خبرگزاری‌هایی که بر خلاف واقع مدعی «اقدام نکردن» وزارت بهداشت شده‌اند، در برابر این اسناد رسمی پاسخی ندارند. روایت دقیق، ساده است: وزارت بهداشت هشدار داده، درخواست کرده، پیگیری کرده و تکلیف قانونی خود را انجام داده است. ادامه مسیر با دیگر دستگاه‌هاست.»

انتهای پیام/