سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:
تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس به علت آلودگی هوا، مورد تأیید مدیران کل آموزش و پرورش قرار نگرفت
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: با وجود پیشنهاد وزارت بهداشت، تعطیلی یا غیر حضوری شدن مدارس به علت آلودگی هوا، مورد تأیید مدیران کل آموزش و پرورش قرار نگرفت.
به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «وزارت بهداشت از ۳۰ آبان، همزمان با تشدید آلودگی هوا از طریق نماینده خود در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهطور رسمی درخواست تشکیل جلسه کارگروه اضطرار را ثبت کرده بود؛ امروز هم معاون بهداشتی وزیر این موضوع را دوباره از طریق مسئولین ذیربط پیگیری کرد. با اینحال بر اساس صورتجلسه رسمی کارگروه، تعطیلی یا غیر حضوری شدن مدارس مورد تأیید مدیران کل آموزشوپرورش تهران و شهرستانهای استان قرار نگرفت. انتشار این واقعیتها صرفاً برای روشنگری است: خبرگزاریهایی که بر خلاف واقع مدعی «اقدام نکردن» وزارت بهداشت شدهاند، در برابر این اسناد رسمی پاسخی ندارند. روایت دقیق، ساده است: وزارت بهداشت هشدار داده، درخواست کرده، پیگیری کرده و تکلیف قانونی خود را انجام داده است. ادامه مسیر با دیگر دستگاههاست.»