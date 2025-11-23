خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوت ۳ نفر از اعضای یک خانواده بر اثر گازگرفتگی

فوت ۳ نفر از اعضای یک خانواده بر اثر گازگرفتگی
کد خبر : 1718011
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز از فوت ۳ نفر از اعضای یک خانواده در اثر گاز گرفتگی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" اسدالهی" در این باره بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی برفوت 3 نفر اعضای یک خانواده بر اثر گاز گرفتگی در محله ای در سطح این شهرستان، ماموران انتظامی و امدادی بلافاصله به محل مربوطه اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، 4 نفر اعضای یک خانواده در حال استراحت در منزل بوده که به علت نشت گاز مونوکسید کربن  از بخاری داخل منزلشان مسموم که 3 نفر آنان در دم فوت و یک نفر دیگر به علت مسمویت گاز به بیمارستان این شهرستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان به شهروندان، توصیه کرد: هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا شاهد اینگونه حوادث تأسف بار نباشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب