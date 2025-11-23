فوت ۳ نفر از اعضای یک خانواده بر اثر گازگرفتگی
فرمانده انتظامی الیگودرز از فوت ۳ نفر از اعضای یک خانواده در اثر گاز گرفتگی در این شهرستان خبرداد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" اسدالهی" در این باره بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی برفوت 3 نفر اعضای یک خانواده بر اثر گاز گرفتگی در محله ای در سطح این شهرستان، ماموران انتظامی و امدادی بلافاصله به محل مربوطه اعزام شدند.
وی افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، 4 نفر اعضای یک خانواده در حال استراحت در منزل بوده که به علت نشت گاز مونوکسید کربن از بخاری داخل منزلشان مسموم که 3 نفر آنان در دم فوت و یک نفر دیگر به علت مسمویت گاز به بیمارستان این شهرستان منتقل شده است.
فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان به شهروندان، توصیه کرد: هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا شاهد اینگونه حوادث تأسف بار نباشیم.