به گزارش ایلنا، قدرت‌اله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در تشریح آخرین وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و بر اساس ارزیابی‌های میدانی پیش‌بینی می‌شود، مهار کامل آتش تا غروب امروز به پایان برسد.

محمدی با اشاره به اجرای طرح جدید عملیاتی در منطقه گفت: در این مرحله، آب با استفاده از پمپ به ارتفاعات منتقل شده و سپس به وسیله لوله‌های آتش‌نشانی به بخش‌های شیب‌دار هدایت می‌شود تا با سرلوله‌های مخصوص، عملیات اطفای حریق انجام شود.

وی افزود: هم‌اکنون ۴۰ آتش‌نشان تهران با تمام تجهیزات در محل حضور دارند و سایر نیروهای امدادی شامل هلال‌احمر، محیط‌زیست و محیط‌بانی نیز همکاری کامل دارند. خوشبختانه شرایط فعلی منطقه بحرانی یا نگران‌کننده نیست.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران تأکید کرد: با توجه به پیشرفت عملیات و کنترل بخش‌های اصلی، اگر همین روند ادامه یابد، به احتمال بسیار قوی آتش تا غروب امروز مهار خواهد شد.

براساس گزارش سایت شهر، محمدی در پایان اعلام کرد: تاکنون حدود ۸۰ درصد از حریق مهار شده است و مراحل تکمیلی در حال انجام است.

انتهای پیام/