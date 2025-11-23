به گزارش ایلنا، محمدجواد شجری، رئیس مرکز هنری رسانه‌ای رسا با اعلام این خبر گفت: با توجه به رسالت خطیر پلیس در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم، تولید محتوای آموزشی برای کودکان و نوجوانان را در دستور کار قرار دادیم. مجموعه پلیس‌خان حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی و مطالعات میدانی توسط کارشناسان پلیس و متخصصان حوزه کودک است.

وی در تشریح اهداف این برنامه افزود: این مجموعه در پنج محور اصلی طراحی شده است. از جمله؛ آشنایی با وظایف و خدمات پلیس، آموزش مهارت‌های خودمراقبتی، معرفی آسیب‌های اجتماعی در سطح درک کودکان، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی، تقویت روحیه مشارکت اجتماعی.

رئیس مرکز هنری رسانه‌ای رسا با اشاره به ویژگی‌های خاص این برنامه تأکید کرد: در این مجموعه از شخصیت‌پردازی جذاب و متناسب با روانشناسی کودک استفاده شده است. پلیس‌خان به عنوان قهرمان داستان، ضمن برخورداری از ویژگی‌های یک پلیس حرفه‌ای، با زبان کودکانه و قابل درک با مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌کند.

شجری ادامه داد: در مرکز این داستان‌ها، پلیس‌خان به عنوان یک تن‌پوش عروسکی خوش‌بیان و امروزی حضور دارد که با ظاهری جذاب و دوست‌داشتنی، نماد پلیسی زحمت‌کش، چابک و مسئولیت‌پذیر است. او با حساسیت بالا بر حوزه استحفاظی خود نظارت دارد و با دقتی مثال‌زدنی، هر موضوع و چالش را بررسی می‌کند. با درکی سریع و روحیه‌ای عمل‌گرا، بلافاصله در موقعیت‌های مختلف وارد عمل شده و با استفاده از دانش و مهارت‌هایش، راهکارهای ایمن و هوشمندانه ارائه می‌دهد. این قهرمان عروسکی نه تنها نگهبان قانون، بلکه همراه و یاوری قابل اعتماد برای کودکان است.

رئیس مرکز هنری رسانه‌ای رسا در ادامه به نحوه پخش برنامه اشاره کرد و گفت: این مجموعه ۵۰ قسمتی علاوه بر پخش از شبکه‌های سراسری، از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در دسترس کودکان عزیز سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش پلیس، شجری در پایان با تقدیر از عوامل تولید این مجموعه اظهار داشت: این اثر ارزشمند با کارگردانی «محمد علیان» و نویسندگی «مهسا بابایی» در حال تولید است و از همکاری روانشناسان کودک و کارشناسان پلیس نیز بهره می‌برد. امیدواریم این مجموعه بتواند سهمی در ارتقای آگاهی کودکان و نوجوانان عزیزمان داشته باشد.





