به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، اعزام این نیروها با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و در پی ارزیابی میدانی معاونان سازمان صورت گرفت تا ضمن پشتیبانی از یگان‌های حاضر در منطقه، توان عملیاتی برای مهار کامل حریق افزایش یابد.



این محیط‌بانان در کنار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، یگان حفاظت محیط زیست مازندران، گروه‌های داوطلب و تیم‌های امدادی، در عملیات مهار آتش حضور فعال دارند و با توجه به شرایط سخت توپوگرافی منطقه، نقش مهمی در کنترل آتش‌سوزی ایفا می‌کنند.



همچنین روابط‌عمومی اداره‌ کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد که با تقویت تیم‌های زمینی و استمرار پشتیبانی هوایی، روند مهار آتش با شدت بیشتری دنبال می‌شود و آخرین وضعیت به‌صورت رسمی توسط کمیته مدیریت بحران استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

