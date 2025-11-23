خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز

تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز
کد خبر : 1717990
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۴۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد همچنین کیفیت هوای ۲۰ ایستگاه در شرایط قرمز گزارش شده است و هوای هیچ‌یک از مناطق تهران قابل قبول نیست.

به گزارش ایلنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا امروز (۲ آذر) کیفیت هوای ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پونک (منطقه ۵)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، میدان فتح (منطقه ۹)، شهرداری منطقه ۱۱ ، پارک رازی (منطقه ۱۱)، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، فرمانداری شهر ری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و وردآورد (منطقه ۲۲) با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.

کیفیت هوا در ایستگاه‌های پردیسان (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳) و ژئوفیزیک (منطقه ۶) با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، ایستگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) و سوهانک (منطقه ۱) با آلاینده شاخص دی اکسید نیتروژن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای هیچ یک از ایستگاه‌ها در وضعیت قابل قبول نیست.

در این میان ایستگاه میدان فتح (منطقه ۹) و شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۸۰ آلوده‌ترین ایستگاه‌ سنجش کیفیت هوای تهران است.

لازم به ذکر است در هشت ایستگاه هیچ اطلاعاتی به ثبت نرسیده و در پنج ایستگاه اطلاعات آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به عنوان آلاینده شاخص هوای پایتخت گزارش نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب