تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز

به گزارش ایلنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا امروز (۲ آذر) کیفیت هوای ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پونک (منطقه ۵)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، میدان فتح (منطقه ۹)، شهرداری منطقه ۱۱ ، پارک رازی (منطقه ۱۱)، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، فرمانداری شهر ری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و وردآورد (منطقه ۲۲) با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.

کیفیت هوا در ایستگاه‌های پردیسان (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳) و ژئوفیزیک (منطقه ۶) با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، ایستگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) و سوهانک (منطقه ۱) با آلاینده شاخص دی اکسید نیتروژن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای هیچ یک از ایستگاه‌ها در وضعیت قابل قبول نیست.

در این میان ایستگاه میدان فتح (منطقه ۹) و شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۸۰ آلوده‌ترین ایستگاه‌ سنجش کیفیت هوای تهران است.

لازم به ذکر است در هشت ایستگاه هیچ اطلاعاتی به ثبت نرسیده و در پنج ایستگاه اطلاعات آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به عنوان آلاینده شاخص هوای پایتخت گزارش نشده است.

