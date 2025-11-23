به گزارش ایلنا به نقل از شهر، مجید باقری در سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه گسل هایی در حوزه منابع انسانی وجود دارد که اگر درست توضیح داده نشود، تبعاتی به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: قرار بر این بود جلسه ای با خانم سلیمانی برگزار کنیم و ابهامات در این جلسه برطرف شد. به هر شکل امروز مواردی مطرح شد که قویاً آن را تکذیب می کنیم.

وی افزود: فرمودند که تعداد تبدیل وضعیت ها در زمینه ایثارگری محدوده بوده، این در حالی است که ۶ هزار و ۲۰۰ نفر در این بخش تبدیل وضعیت شده اند. به دلیل توجه ویژه شهردار تهران این تبدیل وضعیت با جدیت دنبال شد. هرکسی که شرایط آن را داشت تبدیل وضعیت شد. هرکسی که مطالبه ای دارد ما پاسخگو هستیم.

باقری با بیان اینکه نورچشمی معنایی ندارد و از ابتدای سال تاکنون هفت هزار ارتقاء جایگاه در شهرداری انجام شده است، تصریح کرد: نسبت به سال گذشته ارتقاء جایگاه شغلی ۱۰۰ درصد رشد یافته و هر سازمانی که اعلام کرده که نیروهای آن سازمان نیاز به ارتقاء دارد، موافقت کردیم. تا پایان سال نیز روند ادامه خواهد یافت. تقاضا می کنم که در مورد نورچشمی بودن در ارتقاء نیروهای انسانی نگویید. فرایند ارتقاء مشخص است.

وی در مورد تبدیل وضعیت نیروهای انسانی شهرداری تهران گفت: دو روز گذشته جشن تبدیل وضعیت نیروهای انسانی شاغل در کلینیک های گل و گیاه برگزار شد. برخی افراد ۱۷ سال سابقه کار در شهرداری داشتند که تمام آنها تبدیل وضعیت شدند و این اقدام رضایت آنها را به دنبال داشت.

باقری با بیان اینکه تمامی نیروهای انسانی سازمان مدیریت بحران در حال تبدیل وضعیت هستند، خاطرنشان کرد: تمام نیروهای سازمان فرهنگی و هنری نیز به تدریج تبدیل وضعیت می شوند. شرکت شهر سالم و سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نیز همین وضعیت را دارند.

وی افزود: برنامه چهارم توسعه این اجازه را به شهرداری داده که به ازای خروج دو نفر از شهرداری می توان یک نفر را جذب کرد. ۱۰ هزار نفر از شهرداری خارج شدند که می توانستیم به ازای آن پنج هزار نفر جذب کنیم اما عدد جذب حدود سه هزار نفر است.

باقری با بیان اینکه آزمون سازمان آتش نشانی تا ۳۰ سال سن بود اما پذیرفته نشد و ۴۰ سال مطرح شد، خاطرنشان کرد: با این شکل برخی از افرادی با سنین بالاتر در آزمون عملیاتی آتش نشانی پذیرفته نمی شوند؛ چراکه توان جسمی لازم را ندارند.

وی تأکید کرد: در مورد جذب و تبدیل وضعیت، شرایط و فرایند مشخص است و ابهامی وجود ندارد. ما ۱۰ هزار نفر نیروی خدمات اداری شهر در شهرداری داریم اما می گویند آزمون استخدامی برگزار شود که با توجه به قانون، ممکن است جمعیت بالایی از سراسر کشور در این آزمون شرکت کنند. با این حساب امکان دارد که از هر پنج نفر از کارکنان کنونی یک نفر قبول شوند که با این روند باید افراد شاغل که سالها سابقه دارند، تعدیل شوند. ما برای صیانت از حقوق کارکنان کنونی، آزمون برگزار نمی کنیم وگرنه مشکلی بابت برگزاری آزمون نداریم. رعایت انصاف و عدالت در این زمینه مدنظر ماست.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران افزود: ما این آمادگی را داریم که جلسات مشترکی با اعضای شورا در این خصوص برگزار کنیم و تمام پرسش ها را پاسخ دهیم.

انتهای پیام/