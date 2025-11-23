بسیج فراتر از یک نهاد نظامی است؛ یک فرهنگ و مکتب است

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، پرویز سروری در سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد: ما شاهد این هستیم که بسیج هم تشکل و هم تفکر است. تشکل بسیجی تحت عنوان گردان شکل می گیرد اما تفکر بسیجی همانی است که در حزب الله، انصارالله و حشد الشعبی و کنار کاخ سفید شکل گرفته و میلیون ها نفر را علیه رژیم صهیونیستی به خیابان ها کشانده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: فرهنگ بسیج فرهنگ بدهکاری است؛ بسیجی خود را در مقابل تمام منویات الهی بدهکار می داند و همه جا در حال بذل جان، مال و آبرو است و خود را طلبکار نمی داند.

وی با بیان اینکه هفته بسیج در اذهان اینگونه خود را نشان می دهد که عشق هموطنان در چشم برهم‌زدنی به عمل تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال درس اقتدار و غرور ملی با خود داشت. مردم از همان ساعات نخست با هم برخواستند و همه بسیجی شدند. جوانان دهه ۸۰ دست در دست هم بسیج را معنا کردند. هیچ فرمانی نمی تواند همیت عمومی را به میدان خطر بیاورد. این تفکر بسیجی بود که وجدان آنها اجازه نداد مردم را تنها بگذارند.

سروری همچنین تصریح کرد: مادران و پدران، پزشکان، پرستاران و امدادگران ۱۲ روز پلک بر هم نگذاشتند و نشان دادند که بسیج بیدار بودن وجدان انسانی است. خیزش دست های مهربان، قدم های خستگی ناپذیر و اراده ای که هیچ چیز مقابل آن نمی ایستد، در جنگ ۱۲ روزه دیده شد.

وی با بیان اینکه این حضور تصویر ماندگاری ساخت، گفت: آموختیم که شهر با پل و بزرگراه قوام پیدا نمی کند بلکه با مردم قوام می یابد. باید ارزش های خود را بشناسیم و ظرفیت های مردمی را سازماندهی کنیم و با شبکه های داوطلبی توان شهر را چند برابر افزایش دهیم.

سروری با بیان اینکه ارتباط بین مردم و دستگاه ها در روزهای آرام باید چنان تقویت شود که در روزهای سخت کنار هم باشند، گفت: برخی روزها در تقویم تنها یک تاریخ نیست بلکه نبض مشترکی بین انسان هایی است که شاید همدیگر را نشناسند اما در بحران ها کنار هم می ایستند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: بسیج فراتر از یک نهاد نظامی است بلکه یک فرهنگ و مکتب است و هویت ایرانی دارد. بسیج درخت تناور و پرباری است که شکوفه های آن بوی عصمت و طهارت می دهد و میوه های آن ایثار و شهادت هستند.

وی ادامه داد: نقش بسیج در هشت سال دفاع مقدس، ریشه کن کردن فلج اطفال، پاندمی کرونا، محرومیت زدایی و دیگر چالش ها بر هیچ کسی پوشیده نیست. دایره خدمات بسیج آنچنان گسترده است که فهرست کردن آن ساعت ها زمان می برد.

سروری با اشاره به مدل موفق از مدیریت جهادی و تکیه بر مردم به عنوان تضمین کننده امنیت کشور، یادآور شد: بر ماست که این فرهنگ را پاس بداریم و باید بستری را فراهم کنیم که هر شهروند بداند چگونه می تواند کمک کند و بخشی از ساز و کار تاب آوری شهر باشد. ما در برابر مردمی که در سخت ترین لحظات بسیج را در عمل معنا کردند، تعظیم می کنیم.

