خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سهم ۱۹ هزار میلیارد تومانی آنتی‌بیوتیک‌ها از بازار دارو

سهم ۱۹ هزار میلیارد تومانی آنتی‌بیوتیک‌ها از بازار دارو
کد خبر : 1717946
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش محصولات سلامت محور سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف نابجای آنتی‌بیوتیک در کشور هشدار داد.

به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی، مدیرکل دفتر نظارت و پایش محصولات سلامت محور  سازمان غذا و دارو  با اشاره به اینکه بیش از ۳۴ درصد نسخه‌های پزشکی در کشور حاوی آنتی‌بیوتیک بوده و این داروها حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بازار دارویی را به خود اختصاص می‌دهند، گفت: بخشی از این داروها بدون نسخه یا از باقی‌مانده‌های منزل استفاده می‌شوند که خطر مقاومت میکروبی و افزایش هزینه‌های درمان را به همراه دارد. 

یوسفی افزود: کنترل این بحران تنها با همکاری مردم و رعایت تجویز صحیح دارو امکان‌پذیر است. 

وی تصریح کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها طی دهه‌های گذشته جان صدها میلیون نفر را نجات داده‌اند اما اگر مقاومت میکروبی گسترش یابد، حتی بیماری‌های ساده عفونی می‌توانند کشنده شوند. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، یوسفی از مردم خواست از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند و دوره درمان تجویز شده را کامل کنند تا خطر مقاومت میکروبی کاهش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب