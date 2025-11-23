سهم ۱۹ هزار میلیارد تومانی آنتیبیوتیکها از بازار دارو
مدیرکل دفتر نظارت و پایش محصولات سلامت محور سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف نابجای آنتیبیوتیک در کشور هشدار داد.
به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی، مدیرکل دفتر نظارت و پایش محصولات سلامت محور سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه بیش از ۳۴ درصد نسخههای پزشکی در کشور حاوی آنتیبیوتیک بوده و این داروها حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بازار دارویی را به خود اختصاص میدهند، گفت: بخشی از این داروها بدون نسخه یا از باقیماندههای منزل استفاده میشوند که خطر مقاومت میکروبی و افزایش هزینههای درمان را به همراه دارد.
یوسفی افزود: کنترل این بحران تنها با همکاری مردم و رعایت تجویز صحیح دارو امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: آنتیبیوتیکها طی دهههای گذشته جان صدها میلیون نفر را نجات دادهاند اما اگر مقاومت میکروبی گسترش یابد، حتی بیماریهای ساده عفونی میتوانند کشنده شوند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، یوسفی از مردم خواست از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند و دوره درمان تجویز شده را کامل کنند تا خطر مقاومت میکروبی کاهش یابد.