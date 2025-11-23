خبرگزاری کار ایران
امانی مطرح کرد:

خانه پلاک قرمز محلی برای تجمع معتادان متجاهر و انباشت نخاله

کد خبر : 1717944
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه محله شمس‌آباد دسترسی خوبی به مترو، تاکسی و اتوبوس دارد، گفت: به لحاظ آموزشی، سرانه فرهنگی و وجود مساجد وضعیت محله تقریباً مناسب است.

به گزارش ایلنا به نقل از  شهر، ناصر امانی در سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش محله گردی از محله شمس آباد واقع در ناحیه ۲ منطقه چهار، اظهار کرد: منطقه چهار یکی از وسیع ترین، پرجمعیت ترین و پرساخت وسازترین مناطق تهران است و بر اساس آخرین سرشماری، ۹۱۹ هزار نفر جمعیت دارد که از جمعیت بسیاری از مراکز استانهای کشور بیشتر است.

وی با اشاره به نابرابری اقتصادی و اجتماعی در این منطقه، خاطرنشان کرد: جوان بودن میانگین سن جمعیت و استقرار دانشگاه های بزرگ در این منطقه و ظرفیت‌های گردشگری از جمله ویژگی های این منطقه است. 

امانی با بیان اینکه ناحیه دو منطقه چهار ۱۰۷ هزار جمعیت را مدیریت می کند، یادآور شد: ۹۰ هزار نفر از جمعیت این ناحیه در محلات شمس آباد و مجیدیه شمالی سکونت دارند. این محلات کم برخوردار نیستند اما باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی با اعلام اینکه وجود ۳۷ بوستان و ۱۰ پاتوق محلی در این محله کم نظیر است، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد رسیدگی به بوستان هاست؛ می توان از معابر مختلف منتهی به بوستان ها فضایی برای پیاده روی تحت عنوان جاده سلامت استفاده کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وجود یک واحد پلاک قرمز در یکی از بوستان های این محله، خاطرنشان کرد: علیرغم پیگیری های فراوان هنوز این خانه پلاک قرمز تخلیه نشده و محل تجمع معتادان متجاهر و انباشت نخاله است. 

امانی با اشاره به اینکه محله دسترسی خوبی به مترو، تاکسی و اتوبوس دارد، یادآور شد: ۲۴ واحد آموزشی در این محله وجود دارد و وضعیت مناسبی را در این بخش شاهد هستیم. از لحاظ سرانه فرهنگی و وجود مساجد نیز وضعیت تقریباً مناسب است.

وی با تأکید بر ضرورت آسفالت تمام معابر این محله، تصریح کرد: محله شمس آباد و مجیدیه شمالی ظاهر نازیبایی دارد و با توجه به اینکه جمعیت آن با جمعیت شهرهای مراکز استانها برابری می کند، باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

امانی همچنین خاطرنشان کرد: استقرار پایگاه اورژانس، زیباسازی و مناسب سازی معابر و آسفالت اصولی، روشنایی بلوار بیژن و در اختیار قرار دادن پارکینگ بازار میوه و تره بار محله برای مردم از جمله درخواست ها بود. زیرساخت ها در این محله مشکل چندانی ندارد و بیشتر باید به زیباسازی آن پرداخت.

