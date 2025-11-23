خبرگزاری کار ایران
توقیف محموله دو هزار میلیاردی اقلام پزشکی/ دو نفر تبعه کره جنوبی و یک ایرانی دستگیر شدند

کد خبر : 1717939
فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کامیون حامل اقلام پزشکی قاچاق به ارزش دوهزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «حیدر سوسنی» در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان گناوه با رصد و اقدامات ویژه اطلاعاتی با همکاری سربازان گمنام امام زمان در سپاه با شناسایی یک باند حرفه‌ای سازمان یافته تبعه خارجی اقدام به ورود اقلام پزشکی ودارویی قاچاق در داخل کشور کرده و قصد داشتند این محموله را از جنوب کشور به تهران منتقل کنند را شناسایی کردند. 

وی عنوان کرد: با رصدهای صورت گرفته مشخص شد محموله قاچاق با کامیون از شهر بندر ریگ بارگیری و قصد خروج از شهر را دارد، پس از هماهنگی با مقام قضائی مامورین فرماندهی انتظامی بخش ریگ این خودرو را توقیف و به مقر پلیس منتقل کردند. 

این مقام ارشد انتظامی افزود: پس از بازرسی دقیق و بررسی مدارک مشخص شد کامیون حامل اقلامی از قبیل ۴۰ هزار عدد انواع آمپول پزشکی مربوط به تزریق ژل بوتاکس و زیبایی می‌باشد که فاقد مجوز و مدارک گمرکی می‌باشد. 

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در این خصوص دو نفر تبعه کره جنوبی و یک نفر ایرانی دستگیر شدند،  افزود: ماموران انتظامی در ادامه تحقیقات از انباری که در آن بارگیری اولیه شده بود، ۷۰ دستگاه یوپی اس ساخت کشور تایوان و ۲۴ دستگاه هارد ۳ TB مارک PROMISE ساخت کشور تایلند کشف کردند. 

به گزارش پلیس، سردار سوسنی گفت: حاصل تلاش خستگی ناپذیر ماموران انتظامی و سربازان گمنام امام زمان، توقیف یک دستگاه کامیون و کشف دو هزار میلیارد ریال اقلام پزشکی و دیجیتال و دستگیری ۲ تبعه کره جنوبی و یک نفر ایرانی بوده و تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.

انتهای پیام/
