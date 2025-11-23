مهار آتشسوزی ناشی از سهلانگاری مسافران در پارک ملی گلستان
رئیس پارک ملی و ذخیرهگاه زیست کره گلستان از مهار آتشسوزی ناشی از سهلانگاری مسافران عبوری در حاشیه جاده میانگذر پارک ملی گلستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، احمدرادمان رئیس پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره گلستان گفت: آتشسوزی که ناشی از سهلانگاری مسافران عبوری در حاشیه جاده میانگذر پارک ملی گلستان رخ داد بود با تلاش فوری و همکاری محیطبانان و جوامع بومی محلی پس از حدود دو ساعت مهار و خاموش شد.
رادمان درخصوص چگونگی به وقوع پیوستن حریق افزود: این آتشسوزی در اثر سهلانگاری مسافران عبوری در مسیر جاده میانگذر پارک اتفاق افتاد و با سرعت عمل و هماهنگی میان نیروهای یگان حفاظت پارک و مشارکت داوطلبانه ساکنان محلی، از گسترش حریق و حفاظت از پوشش گیاهی و زیستبوم این منطقه حفاظتشده جلوگیری شد.
در این آتش سوزی حدود یک هکتار از پوشش علفی خشک، برگ خشک درختان، تعدادی درخت خشک و درختچههای جنگلی دچار حریق شدند.
بنا بر اعلام سازمان محیط زیست، رئیس پارک ملی گلستان از تمامی مسافران و بازدیدکنندگان درخواست کردند تا با رعایت کامل نکات ایمنی و زیستمحیطی بهویژه در مناطق جنگلی و خشک از بروز حوادث مشابه که میتواند خسارات جبرانناپذیری به طبیعت وارد کند جلوگیری به عمل آورند.