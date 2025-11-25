هشدار جدی درباره قاچاق انسان از مرزها به داخل کشور/ درخواست تشکیل کمیته استانی برای مقابله با خودروهای شوتی و پدیده قاچاق

سردار «احمد کرمی‌اسد» رئیس پلیس‌راه راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به افزایش نگران‌کننده قاچاق انسان و کالا در محورهای مواصلاتی کشور، گفت: یکی از تهدیدهای بزرگی که اکنون با آن مواجه هستیم، موضوع قاچاق انسان و کالاست؛ به‌ویژه قاچاق انسان که بیش از سایر موارد ما را آزار می‌دهد. این اقدام توسط عده‌ای سودجو و با شگردها و شیوه‌های مختلف انجام می‌شود و آن‌ها نسبت به انتقال و جابه‌جایی تعدادی از اتباع غیرمجاز از نوارهای مرزی به داخل کشور اقدام می‌کنند.

کرمی‌اسد با شرح یکی از حوادث اخیر در محور سراوان – خاش گفت: در هفته گذشته یک دستگاه پژو ۴۰۵ که ۱۵ تبعه غیرمجاز را به همراه راننده جابه‌جا می‌کرد، با یک دستگاه تریلی برخورد کرد که متأسفانه ۹ نفر در صحنه جان باختند و ۷ نفر نیز با وضعیت بسیار وخیم به بیمارستان منتقل شدند. این‌که چگونه ۱۵ نفر در یک خودروی سواری جاسازی می‌شوند، نشان‌دهنده روش‌های خطرناک و بی‌مهابا و کاملاً عامدانه رانندگان این خودروهاست و همین رانندگان تمام تلاش‌شان را می‌گذارند تا از دید ایست‌های بازرسی پنهان بماند.

او افزود: در همین حادثه راننده تریلی برای جلوگیری از برخورد، به سمت راست منحرف شد و خودرویش واژگون شد، اما حادثه به‌دلیل رفتار عامدانه راننده پژو رخ داد. این نوع رانندگی برای رسیدن به مطامع مالی انجام می‌شود و جان راننده، سرنشینان و دیگران اهمیتی برای آن‌ها ندارد. اگر به‌جای تریلی یک خودروی سواری حامل خانواده یا یک اتوبوس بود، قطعاً تلفات بسیار بیشتر می‌شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اختیارات ویژه‌ای که رئیس‌جمهور به استانداران داده است، گفت: این اختیارات کمک می‌کند از ظرفیت‌های استانی برای کنترل قاچاق انسان و خودروهای شوتی استفاده شود. این موضوع نیازمند اهتمام و اجماع کامل دستگاه‌های استانی است و نباید تنها منتظر پلیس بود. استان‌های مرزی به‌عنوان مبدأ خودروهای شوتی از سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان‌غربی تا کردستان مسیرهای کشور را تا عمق استان‌های مرکزی ناامن می‌کنند.

او با بیان اینکه پلیس راه تجهیزات و امکان کافی برای رصد کامل خودروهای شوتی ندارد، توضیح داد: این خودروها ظاهر عادی دارند و با استتار داخل خودرو، از جمله برداشتن صندلی‌ها و جاسازی در صندوق عقب، تشخیص‌شان دشوار است. با همکاری جهادی و هماهنگ دستگاه‌های استانی می‌توان جلوی این پدیده را گرفت؛ چون در نهایت انسان‌هایی جان می‌بازند، فارغ از اینکه این اتباع ورودشان غیرمجاز بوده است، اما باید در نظر داشت انسان بودند که جان باختند.

او با اشاره به شدت تلفات تصادفات خودروهای حامل قاچاق انسان، گفت: در این‌گونه حوادث معمولاً چهار تا پنج نفر یا بیشتر دچار فوت می‌شوند و مصدومان در این گونه خودروها، دچار مصدومیت‌های شدید مانند نقص عضو می‌شوند. از نگاه کارشناسی من، تصادف ناشی از جرائم غیرعمد است، اما این تصادف‌ها اصلاً در شمول تصادف قرار نمی‌گیرند، چرا که رفتار راننده کاملاً عامدانه است. خودروی حامل قاچاق انسان یا کالا نباید حتی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد؛ این‌ها جرم است نه حادثه غیرعمد.

سردار کرمی‌اسد در پایان خواستار آن شد که زیر نظر استانداران کمیته‌ای برای مقابله با خودروهای شوتی تشکیل شود و تاکید کرد: این موضوع با جان مردم سروکار دارد و نیازمند اراده جمعی است. مسیرها نباید به‌خاطر گروهی محدود ناامن شود. با تشکیل کمیته استانی و الزام دستگاه‌ها می‌توان این پدیده شوم را مهار کرد.

انتهای پیام/