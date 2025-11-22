به گزارش ایلنا از پلیس؛ سرهنگ «غلامرضا نورا» در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر ربایش نوجوانی ۱۳ساله در شهر خاش رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دقیق اظهارات خانواده فرد ربوده شده هویت آدم ربایان را شناسایی و تیم رسیدگی کننده به پرونده پس از ۳ روز موفق شدند نوجوان ربوده شده را صحیح و سالم از چنگال آدم ربایان آزاد و در یک عملیات غافلگیرانه عامل اصلی آدم ربایی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش تصریح کرد: علت و انگیزه آدم ربایان اختلافات مالی بوده و در این خصوص تلاش برای دستگیری ۲عامل دیگر این پرونده آدم ربایی با توجه به سرنخ‌های به دست آمده در دستور کار پلیس قرار دارد.

