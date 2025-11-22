خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهایی نوجوان ۱۳ ساله از چنگال آدم‌ربایان

رهایی نوجوان ۱۳ ساله از چنگال آدم‌ربایان
کد خبر : 1717475
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی خاش از رهایی نوجوان ۱۳ساله از چنگال آدم ربایان و دستگیری عامل اصلی این آدم ربایی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش  ایلنا از پلیس؛ سرهنگ «غلامرضا نورا» در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر ربایش نوجوانی ۱۳ساله در شهر خاش رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دقیق اظهارات خانواده فرد ربوده شده هویت آدم ربایان را شناسایی و تیم رسیدگی کننده به پرونده پس از ۳ روز موفق شدند نوجوان ربوده شده را صحیح و سالم از چنگال آدم ربایان آزاد و در یک عملیات غافلگیرانه عامل اصلی آدم ربایی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش تصریح کرد: علت و انگیزه آدم ربایان اختلافات مالی بوده و در این خصوص تلاش برای دستگیری ۲عامل دیگر این پرونده آدم ربایی با توجه به سرنخ‌های به دست آمده در دستور کار پلیس قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب