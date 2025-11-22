وی افزود: محیط‌بانان، بسیجیان عرصه طبیعت هستند که با پایمردی، حضور مستمر و از خودگذشتگی در سخت‌ترین شرایط میدانی، حافظ امنیت زیستی کشور و صیانت از گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری هستند، این تلاش‌ها نمونه‌ای بارز از فرهنگ بسیجی در خدمت به وطن و مردم است.

سردار رستگار تأکید کرد: روحیه بسیجی محیط‌بانان، پشتوانه‌ای محکم برای ارتقای مشارکت مردمی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و اجرای طرح‌های حفاظتی و آموزشی در سطوح ملی است. آنان با تعهد، مسئولیت‌پذیری و ایثار، میراث طبیعی و امنیت زیستی کشور را برای نسل‌های آینده تضمین می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هفته بسیج فرصتی است برای تجلیل از بسیجیان و محیط‌بانانی که با شجاعت، فداکاری و روحیه جهادی در خط مقدم حفاظت از محیط‌زیست ایستاده‌اند؛ پاسداری از طبیعت، همان خدمت مقدسی است که فرهنگ بسیجی را در گستره کشور معنا می‌بخشد.