محیطبانان؛ بسیجیان میدان حفاظت از طبیعت و امنیت زیستی کشور
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور به مناسبت هفته بسیج (۲۹ آبان تا ۵ آذر) با تبریک این مناسبت به بسیجیان سراسر کشور، محیطبانان را نیز بسیجیانی دانست که با روحیه ایثار و فداکاری، در خط مقدم حفاظت از طبیعت و امنیت زیستی کشور خدمت میکنند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سردار رضا رستگار به مناسبت هفته بسیج ضمن تبریک این مناسبت به بسیجیان و خانواده بزرگ محیطزیست، گفت: بسیج نماد روحیه ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به جامعه است و امروز این روحیه در اقدامات محیطبانان کشور بهروشنی مشاهده میشود.
وی افزود: محیطبانان، بسیجیان عرصه طبیعت هستند که با پایمردی، حضور مستمر و از خودگذشتگی در سختترین شرایط میدانی، حافظ امنیت زیستی کشور و صیانت از گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری هستند، این تلاشها نمونهای بارز از فرهنگ بسیجی در خدمت به وطن و مردم است.سردار رستگار تأکید کرد: روحیه بسیجی محیطبانان، پشتوانهای محکم برای ارتقای مشارکت مردمی، همافزایی دستگاهها و اجرای طرحهای حفاظتی و آموزشی در سطوح ملی است. آنان با تعهد، مسئولیتپذیری و ایثار، میراث طبیعی و امنیت زیستی کشور را برای نسلهای آینده تضمین میکنند.
وی خاطرنشان کرد: هفته بسیج فرصتی است برای تجلیل از بسیجیان و محیطبانانی که با شجاعت، فداکاری و روحیه جهادی در خط مقدم حفاظت از محیطزیست ایستادهاند؛ پاسداری از طبیعت، همان خدمت مقدسی است که فرهنگ بسیجی را در گستره کشور معنا میبخشد.