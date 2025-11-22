خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محیط‌بانان؛ بسیجیان میدان حفاظت از طبیعت و امنیت زیستی کشور

محیط‌بانان؛ بسیجیان میدان حفاظت از طبیعت و امنیت زیستی کشور
کد خبر : 1717402
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور به مناسبت هفته بسیج (۲۹ آبان تا ۵ آذر) با تبریک این مناسبت به بسیجیان سراسر کشور، محیط‌بانان را نیز بسیجیانی دانست که با روحیه ایثار و فداکاری، در خط مقدم حفاظت از طبیعت و امنیت زیستی کشور خدمت می‌کنند.

به گزارش ایلنا  از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سردار رضا رستگار به مناسبت هفته بسیج ضمن تبریک این مناسبت به بسیجیان و خانواده بزرگ محیط‌زیست، گفت: بسیج نماد روحیه ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به جامعه است و امروز این روحیه در اقدامات محیط‌بانان کشور به‌روشنی مشاهده می‌شود.

وی افزود: محیط‌بانان، بسیجیان عرصه طبیعت هستند که با پایمردی، حضور مستمر و از خودگذشتگی در سخت‌ترین شرایط میدانی، حافظ امنیت زیستی کشور و صیانت از گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری هستند، این تلاش‌ها نمونه‌ای بارز از فرهنگ بسیجی در خدمت به وطن و مردم است.

سردار رستگار تأکید کرد: روحیه بسیجی محیط‌بانان، پشتوانه‌ای محکم برای ارتقای مشارکت مردمی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و اجرای طرح‌های حفاظتی و آموزشی در سطوح ملی است. آنان با تعهد، مسئولیت‌پذیری و ایثار، میراث طبیعی و امنیت زیستی کشور را برای نسل‌های آینده تضمین می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هفته بسیج فرصتی است برای تجلیل از بسیجیان و محیط‌بانانی که با شجاعت، فداکاری و روحیه جهادی در خط مقدم حفاظت از محیط‌زیست ایستاده‌اند؛ پاسداری از طبیعت، همان خدمت مقدسی است که فرهنگ بسیجی را در گستره کشور معنا می‌بخشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب