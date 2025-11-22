هشدار پلیس، فرمان مشترک جامعه و حاکمیت
توجه به فرمان و هشدار پلیس، جلوهای از نظم حقوقی و نشانه بلوغ فرهنگی جامعه است و تمکین به دستور مأموران تنها یک واکنش فردی نیست بلکه بخشی از مسئولیت جمعی شهروندان در حفظ امنیت و احترام به حقوق دیگران محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در یادداشتی نوشت: اطاعت از فرمان پلیس نباید نتیجه ترس از مجازات باشد بلکه باید بر پایه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون و پذیرش مشروعیت اقتدار قانونی شکل گیرد. در نظام حقوقی مبتنی بر قانون، هشدار مأمور انتظامی امری شخصی نیست، بلکه تجلّی اقتدار عمومی و قانونمند است که مأمور در چارچوب قانون نمایندگی میکند.
توجه به قانون و همکاری شهروندان، زمینه اجرای مؤثر مأموریتهای پلیس را فراهم میکند و این همکاری به معنای همراهی با حافظان امنیت جان و مال مردم و تضمینکننده جامعهای آرام و منضبط است.
در مواردی مانند فرار با خودروهای بدون پلاک یا دارای پلاک مخدوش، سرعت بالا و تخلفات مشابه، خسارتهای جبرانناپذیری رخ میدهد؛ در حالی که اگر متخلفان در برابر قانون توقف و تمکین کنند، بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری است.
بررسی قوانین سختگیرانه و رفتار قانونمدار شهروندان در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که تمکین همگانی از قانون، شرط بنیادین آرامش اجتماعی است. پلیس با ارائه آموزشهای پیشگیرانه، تولید پیامهای آگاهیبخش برای همه اقشار، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و برگزاری دورههای آموزشی در مدارس در پی تقویت قانونمداری است؛ اما این تلاشها بدون همراهی جامعه به نتیجه مطلوب نمیرسد.
شهروندان در مواجهه با مأموران پلیس باید با آرامش گفتوگو کرده و از ایجاد تنش پرهیز کنند چرا که هشدار پلیس فرمان مشترک قانون برای هر دو طرف ـ پلیس و مردم ـ است. پلیس نیز موظف است در انجام مأموریتها کرامت انسانی شهروندان را رعایت کند.
تثبیت جایگاه پلیس بهعنوان حافظ نظم، توجه به هشدارها را از یک رفتار انفعالی به سطح التزام مدنی و مشارکت عقلانی ارتقا میدهد و بیتردید ستون فقرات امنیت و توسعه پایدار جامعه را تقویت خواهد کرد؛ جامعهای که امنیت را از مسیر آگاهی و مشارکت همگانی ـ نه صرفاً اجبار ـ پاس میدارد. همواره به مردم شریف ایران افتخار میکنیم و در کنار آنان برای تأمین امنیت هرچه بیشتر تلاش خواهیم کرد.