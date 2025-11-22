وی گفت: بحث جعل و دسیسه کارت های پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارت های پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی راه های سوء استفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.

سردار علیدوست بیان کرد: افرادی که برای گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شده اند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کرده اند، برای طرح شکایت می بایست به مراجع قضایی مراجعه کرده تا از تداوم این گونه جرم ها و کلاهبرداری ها جلوگیری کنند.

به گزارش پلیس، این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:تنها مرجع قانونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات خدمت سربازی پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا در پیام رسان های داخلی سازمان(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ می باشد و مشمولان و خانواده های آنان از اعتماد به سایر منابع اطلاع رسانی خودداری کنند.