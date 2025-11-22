انعقاد تفاهمنامه برای اشتغال مددجویان ترخیصیافته از یاورشهرها
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از برنامهریزی برای بهکارگیری بهبودیافتگان ماده ۱۶ در بخشهای خدمات شهری خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به طرح مشترک این سازمان با سازمان مدیریت پسماند برای اشتغال و بازتوانی معتادان بهبودیافته پس از پایان دوره نگهداری در مراکز ماده ۱۶ توضیح داد: تفاهمنامهای برای بهکارگیری این افراد در مراکز خدمات شهری منعقد شده است. حقوقی که برای آنها تعیین شده بالاتر از حداقل حقوق اداره کار بوده و بیمه نیز برایشان برقرار میشود. هدف این است که با ترکیب خدمات مددکاری، روانشناسی و اشتغال پایدار، امکان بازگشت مجدد آنها به چرخه آسیب کاهش یابد.
به گفته وی این طرح در مرحله تدوین پروتکل نهایی است و آمار دقیق ماندگاری افراد در اشتغال پس از ترخیص هنوز نهایی نشده است.
رحمانی تاکید کرد: سیاست اصلی سازمان، ایجاد ماندگاری و جلوگیری از بازگشت افراد به وضعیت بیخانمانی و آسیب اجتماعی است.
به گزارش شهر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران همچنین با اشاره به فعالیت تعدادی از مددجویان در منطقه ۴ شهرداری تهران گفت: به عنوان نمونه تعداد ۶۰ نفر از مددجویان مراکز ماده ۱۶ پس از ترخیص در حوزههای خدمات شهری در منطقه ۴ شهرداری تهران مشغول به فعالیت هستند.