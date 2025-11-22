خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا سه‌ روز آینده

تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا سه‌ روز آینده
کد خبر : 1717285
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد که تا روز سه‌شنبه جوی پایدار در کشور همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.

به گزارش ایلنا  از پیش بینی کلی هواشناسی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری، روز چهارشنبه در شمال غرب کشور، افزایش ابر و در استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده و خفیف پیش‌بینی می شود.

در دو روز آینده در شرق کشور در برخی ساعات افزایش سرعت باد رخ خواهد.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۰ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب