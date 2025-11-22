تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا سه‌ روز آینده

به گزارش ایلنا از پیش بینی کلی هواشناسی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری، روز چهارشنبه در شمال غرب کشور، افزایش ابر و در استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده و خفیف پیش‌بینی می شود.

در دو روز آینده در شرق کشور در برخی ساعات افزایش سرعت باد رخ خواهد.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۰ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

