پیشرفت ۶۸ درصدی ایمنی برق در بازار تهران
«سعید بشیری» معاون عمرانی فرمانداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره روند ایمنسازی و مقاومسازی بازار تهران و موانع موجود در این مسیر توضیح داد: در حوزه مقاومسازی بازار دو سازمان نقش اصلی دارند؛ یکی مجموعه میراث فرهنگی و دیگری مجموعه اوقاف. علت این موضوع نیز به مالکیتهای مرتبط با امور خیریه بازمیگردد. اگر مالکیتها کاملاً مشخص باشد، مالکان موظف هستند برای مقاومسازی اقدام کنند.
او افزود: در برخی موارد، مالکیتها خصوصی است و فرآیند پیگیری متفاوت میشود. اکنون نقشهها میان شهرداری و اوقاف مبادله میشود و جلسات مابین میان این دو دستگاه در حال انجام است. بر اساس همین هماهنگیها قرار است مجوزها صادر شود.
بشیری با اشاره به نقش میراث فرهنگی در این فرآیند گفت: ضروری است میراث فرهنگی، پیمانکاران واجد شرایط را طبق قانون معرفی کند. این فرآیند باید برای همه پیمانکاران واجد صلاحیت انجام شود تا مسیر مقاومسازی برای هیچ مالکی با محدودیت غیرضروری روبهرو نشود. ما پیگیری کردهایم که به مالک گفته نشود فقط با یک یا دو پیمانکار خاص باید کار کند. تمام پیمانکاران واجد صلاحیت برای مقاومسازی باید بتوانند با نظارت میراث و همکاری کسبه وارد کار شوند.
او درباره میزان پیشرفت کار توضیح داد: پیشرفت کار نسبت به گذشته بسیار قابل توجه است، اما همچنان نیازمند هماهنگی میان دو دستگاه اصلی یعنی شهرداری و اوقاف است. بخشی از مشکل نیز به مالکانی مربوط میشود که خود در محل حضور ندارند و واحدها در اختیار مستأجر است. مستأجر نیز اختیار قانونی برای اجرای ایمنسازی ندارد و در برخی موارد دسترسی به مالک وجود ندارد.
بشیری افزود: این مسئله از چالشهای اصلی است که با دستگاه قضایی مطرح کردهایم. بنا شده دستورات لازم از سوی دستگاه قضایی اخذ شود تا ایمنسازی توسط مالکان انجام شود.
بشیری در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند نفوذ مالی برخی بازاریها، مانع برخورد با واحدهای ناایمن میشود؟ گفت: تا کنون در عمل با چنین موضوعی مواجه نشدهایم. اگر هر شخص یا سازمانی بخواهد مانع این روند شود، اولاً باید با او برخورد شود و ثانیاً ساختار حاکمیتی باید به نحوی باشد که امکان ایجاد مانع وجود نداشته باشد.
او ادامه داد: هماهنگی ما با دستگاه قضایی در همین راستاست. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، روند قانونی پیگیری خواهد شد. در صورت مشاهده مواردی از این نوع، هیئت امنای بازار و اصناف باید گزارش دهند تا برخورد قانونی انجام شود.
بشیری درباره زمان پایان طرح ایمنسازی بازار تهران توضیح داد: برای این طرح برنامهای در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مطرح است. بخش بلندمدت مربوط به انتقال مواد خطرناک و ناایمن از بازار است که نیازمند تخصیص زمین بوده و زمانبر است.
او درباره اقدامات جاری گفت: در کوتاهمدت و میانمدت سه محور در حال اجراست؛ از جمله ایمنی سازهها، ایمنی تأسیسات شامل آب، برق و گاز، و ایمنی حریق. پیشرفتها در این حوزهها مطلوب بوده است.
معاون عمرانی فرمانداری افزود: در حوزه ایمنی برق نزدیک به ۶۸ درصد پیشرفت داریم. حدود ۶۰ درصد از تعهدات اولیه در بازار انجام شده و موضوع فاضلاب نیز به نتیجه رسیده است. در ایمنی حریق نیز آتشنشانی بر اساس اخطارهای قانونی اقدام میکند و در صورت وجود واحد ناایمن، تذکر و سپس ارجاع قضایی انجام میشود.
او در پایان تاکید کرد: نمیتوان گفت ایمنی بازار در ظرف یکسال یا دوسال تکمیل میشود. باید مشخص کرد هر بخش از ایمنی بازار چه میزان رشد داشته است. در مجموع سرعت اجرای طرح نسبت به گذشته افزایش یافته است.