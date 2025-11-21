تعطیلی ۵روزه مهدهای کودک و پیش دبستانی استان تهران
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در حاشیه جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از اجرای مجموعهای از اقدامات اضطراری از فردا شنبه تا چهارشنبه پنجم آذرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، کمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در حاشیه جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از اجرای مجموعهای از اقدامات اضطراری از فردا شنبه تا چهارشنبه پنجم آذرماه خبر داد.
وی گفت: بر این اساس، کلیه فعالیتهای ورزشی مدارس در فضای باز متوقف شده و کارمندان دارای بیماریهای زمینهای، بانوان باردار و دارندگان کودکان خردسال میتوانند با ارائه مستندات از دورکاری استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران اضافه کرد: بر این اساس شهرداری تهران از صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک منع شده و فعالیت تولیدی معادن شن و ماسه و همچنین کارخانههای سیمان تهران و سیمان شمال متوقف خواهد شد.
وی گفت: بر اساس این مصوبات، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می شود.
میرجعفریان افزود: پلیس راهور استان تهران موظف شده از تردد کلیه وسایل نقلیه دارای آلایندگی قابل رویت جلوگیری کند، همچنین از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانههای مسافربری جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان این که فعالیتهای آموزشی مدارس و دانشگاهها تعطیل نشده است، گفت: مقامات آموزشی استان تهران با استناد به «لزوم حضور دانشآموزان و خسارتهای ناشی از آموزش مجازی» با تعطیلی مراکز آموزشی مخالفت کردهاند و فقط کلیه مهدکودکها و پیشدبستانیهای استان به جز فیروزکوه از فردا شنبه یکم تا چهارشنبه پنجم آذرماه تعطیل شدند.
میرجعفریان تاکید کرد: استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت برای گروههای حساس و شاغلانی که در فضای باز فعالیت میکنند، ضروری است، همچنین پایگاههای سیار فوریتهای پزشکی در مناطق پرتردد مستقر خواهند شد.
وی گفت: بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، نظارت بر واحدهای آلاینده و سوخت مصرفی نیروگاهها تشدید شده و تخلف از مقررات به دادستانی گزارش خواهد شد.
میرجعفریان اضافه کرد: کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پس از پایان شرایط اضطرار، گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه دهند.