۳ بالگرد هلالاحمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند
به گفته رئیس روابطعمومی سازمان امداد و نجات، سه بالگرد جمعیت هلالاحمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند.
به گزارش ایلنا بنا به اعلام سازمان امداد و نجات امیرحسین خان - رئیس روابطعمومی سازمان امداد و نجات - بهدنبال درخواست سازمان مدیریت بحران کشور، جمعیت هلالاحمر سه فروند بالگرد خود را برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام کرده است.
وی افزود: هرچند اطفای حریق از وظایف ذاتی جمعیت هلالاحمر نیست اما این نهاد با هدف کمکرسانی و حمایت از تیمهای عملیاتی در کنار سایر بالگردهای دستگاههای مرتبط در میدان حضور یافته است.