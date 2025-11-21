خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ بالگرد هلال‌احمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند

۳ بالگرد هلال‌احمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند
کد خبر : 1717163
لینک کوتاه کپی شد.

به گفته رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات، سه بالگرد جمعیت هلال‌احمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند.

به گزارش ایلنا بنا به اعلام سازمان امداد و نجات امیرحسین خان - رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات -  به‌دنبال درخواست سازمان مدیریت بحران کشور، جمعیت هلال‌احمر سه فروند بالگرد خود را برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام کرده است.

وی افزود: هرچند اطفای حریق از وظایف ذاتی جمعیت هلال‌احمر نیست اما این نهاد با هدف کمک‌رسانی و حمایت از تیم‌های عملیاتی در کنار سایر بالگردهای دستگاه‌های مرتبط در میدان حضور یافته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب