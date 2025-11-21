وزیر بهداشت با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان مسیر رو به رشدی را طی می‌کند. مطالب و برنامه‌هایی که امروز توسط آقای هاشمیان، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارائه شد، امید ما را به آینده آموزش و سلامت در استان بیشتر کرد.

وی افزود: تنوع روش‌های جلب حمایت مالی در دانشگاه قابل تقدیر است و می‌تواند در جلسات ملی نیز به‌عنوان تجربه برتر مطرح شود.

ظفرقندی با تأکید بر اینکه بهبود شرایط دستیاران، دانشجویان، پرستاران و کارکنان مستقیماً بر کیفیت ارائه خدمات اثرگذار است، گفت: هر میزان رضایتمندی نیروهای ما بیشتر باشد، این رضایت به بیمار و مردم منتقل می‌شود. ارتقای حقوق و پرداخت‌های منظم، قدم‌های مثبتی بوده که ادامه خواهد داشت.

او در عین حال بر رعایت رفتار حرفه‌ای در بیمارستان‌ها تأکید کرد و افزود: هیچ‌کس حق بی‌احترامی ندارد؛ همه باید در چارچوب قانون رفتار کنند و محیط آرام و سالم برای آموزش و درمان فراهم باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت تغییر رویکردهای پژوهشی گفت: در دنیا پژوهش با حل مسئله به بودجه می‌رسد، نه با درخواست مستمر. پژوهش باید خودش بگوید به من توجه کنید؛ یعنی مسئله را پیدا کنیم و برای آن راه‌حل علمی ارائه دهیم.

وی معادن، صنایع و ظرفیت‌های اقتصادی کرمان را بسترهای مهمی برای توسعه پژوهش دانست.

او با اشاره به افزایش ورودی دانشگاه‌ها از سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: این افزایش نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری همه بخش‌هاست. نمایندگان استان، هیأت علمی و مدیران باید برای ارتقای کیفیت آموزش همراه شوند.

وزیر بهداشت با اشاره به رخدادهای اجتماعی اخیر و اهمیت فضای سالم در دانشگاه‌ها گفت: مسئولیت اجتماعی ما اقتضا می‌کند قبل از وقوع بحران‌ها پیشگیری کنیم. دانشجو باید دوران تحصیل را با لذت تجربه کند تا تعلق ملی او افزایش یابد.

ظفرقندی بخش‌هایی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌ِرو را تشریح کرد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به، افزایش اضافه‌کار پرستاران از حدود ۲۵ میلیون تومان به ۸۵–۹۰ میلیون تومان، تأمین ۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پرسنل، اجرای طرح‌های مشترک با استانداری به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان، برنامه‌ریزی برای تقویت ناوگان آمبولانس با مشارکت مناطق آزاد، پرداخت ماهانه منظم در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و افزایش تخت‌های بیمارستانی استان از ۴۳۰۰ به ۶۰۰۰ تخت تا پایان دولت اشاره کرد.

وزیر بهداشت با دعوت دانشگاه‌ها به افزایش تعامل با رسانه‌ها گفت: کارهای مثبت زیادی انجام شده و باید مردم از آن مطلع شوند. رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد امید اجتماعی دارند.

وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر هم‌افزایی همه بخش‌ها برای ارتقای سلامت استان، جلسه را با شعر معروف «دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد» به پایان رساند.

گفتنی است، در این نشست اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان نقاط ضعف و قوت خود را بیان کردند.

همچنین، از پوستر کنگره ملی و بین المللی علم و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط وزیر بهداشت با نوشتن متنی بر روی این پوستر رونمایی شد.

کنگره ملی و بین المللی علم و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور یکی از بزرگترین رویدادهای وزارت بهداشت است.

کرمان میزبان بیست و هفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین المللی علم و فناوری دانشجویان در شهریور ماه سال ۱۴۰۵ است.