افزایش غلظت آلایندهها در هوای تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش آلودگی هوای تهران تا اواخر هفته آینده هشدار داد و خودداری از تردد غیرضروری را توصیه کرد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجیرنگ آورده است: از عصرجمعه تا چهارشنبه (31 آبان تا 5 آذر) سکون جو با افزایش محسوس غلظت آلایندههای جوی بهویژه ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون و تشدید کاهش کیفیت هوا بهخصوص در ساعتهای شب تا اوایل صبح روز در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی تهران با افزایش غبار محلی و کاهش دید همراه است.
خودداری همه از تردد غیر ضروری درساعتهای اوج آلودگی هوا، استفاده از ماسک بهداشتی برای تردد در مناطق پرتردد شهری، آمادگی دستگاههای امدادرسان بهویژه بخشهای بهداشت و درمان لازم است.