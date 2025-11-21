خبرگزاری کار ایران
افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش آلودگی هوای تهران تا اواخر هفته آینده هشدار داد و خودداری از تردد غیرضروری را توصیه کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران  با صدور هشدار نارنجی‌رنگ آورده است: از عصرجمعه تا چهارشنبه (31 آبان تا 5 آذر) سکون جو با افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکرون و تشدید کاهش کیفیت هوا به‌خصوص در ساعت‌های شب تا اوایل صبح روز در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی تهران با افزایش غبار محلی و کاهش دید همراه است.

خودداری همه از تردد غیر ضروری درساعت‌های اوج آلودگی هوا، استفاده از ماسک بهداشتی برای تردد در مناطق پرتردد شهری، آمادگی دستگاههای امدادرسان به‌ویژه بخش‌های بهداشت و درمان لازم است.

