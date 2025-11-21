خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ اورژانس به ادعای محدودیت بیمارستان‌های پذیرش‌دهنده مصدومان ترافیکی

پاسخ اورژانس به ادعای محدودیت بیمارستان‌های پذیرش‌دهنده مصدومان ترافیکی
کد خبر : 1717082
لینک کوتاه کپی شد.

اورژانس استان تهران در پی اظهارات مطرح‌شده از سوی تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در جلسه سیصد و هفتاد و دوم شورا، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  وبدا، در این اطلاعیه ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران نسبت به لزوم حمایت شورای شهر تهران در تأمین آمبولانس برای اورژانس استان تهران و ابراز تاسف فراوان از جان باختن یکی از شهروندان عزیز در حادثه ترافیکی خط ویژه BRT، دو نکته مهم مورد تأکید قرار گرفته است. 

اورژانس استان تهران اعلام کرد: برخلاف ادعای تأخیر ۵۰ دقیقه‌ای آمبولانس در رسیدن به محل حادثه، با وجود کمبودهای موجود، هم‌زمان ۴ پایگاه نزدیک محل حادثه بر بالین مصدومین و بیماران دیگر حضور داشته و نزدیک‌ترین آمبولانس آزاد از پایگاه اورژانس پنجم اعزام گردید و تیم اعزامی در طی ۲۰ دقیقه در زمان آغاز اوج ترافیک به صحنه حادثه رسیدند. 

شایان ذکر است زمان حادثه رخ داده مقارن با اوج تماس‌های مردمی و مددجویان با این سازمان بوده و حجم عمده‌ای از ماموریت‌های اعزامی به ناوگان اورژانس در محدوده این زمان است. 

بنابراین هرگونه عددی خارج از این بازه زمانی با مستندات سامانه فرماندهی و هدایت عملیات اورژانس منطبق نبوده ومورد تایید نیست. 

در بخش دیگری از مباحث مطرح شده، به ادعای محدود بودن بیمارستان‌های پذیرش‌دهنده مصدومان حوادث ترافیکی اشاره شده که این موضوع نیز به لحاظ فنی مورد تایید نیست. 

تمامی بیمارستان‌های دانشگاهی استان موظف به پذیرش مصدومان حوادث ترافیکی هستند و محدودیتی برای انتقال بیماران از سوی اورژانس وجود ندارد اما نیاز به افزایش مراکز جامع تروما بدلیل شرایط جغرافیایی و ترافیکی استان و پراکندگی بیمارستان‌های موجود، کاملا ملموس نیز است. 

همچنین عملیات انتقال و تعیین مقصد درمانی نیز براساس شرایط بالینی مصدوم، سطح خدمات مورد نیاز در بیمارستان و ظرفیت فوری درمانی موجود، ترسیم می‌شود. 

اورژانس استان تهران تأکید می‌کند: رسالت این مجموعه با تمام کاستی‌ها و عقب ماندگی‌های موجود ناشی از دهه‌های گذشته، نجات جان شهروندان است و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خدوم عملیاتی در سخت‌ترین شرایط موجود، ادامه دارد. 

اورژانس تهران ابراز امیدواری کرده است: با حمایت همه جانبه مسئولان، به‌ویژه در حوزه نوسازی ناوگان و افزایش تعداد آمبولانس‌ها، امکان ارائه خدمات سریع‌تر و گسترده‌تر به مردم استان تهران بیش از گذشته فراهم شود. 

در پایان این اطلاعیه آمده است: از دغدغه مطرح شده درخصوص شرایط اورژانس پیش بیمارستانی استان تهران قدردانی نموده و امیدواریم نوید بخش اقدامات عملی در این حوزه باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب