هوای تهران ناسالم؛ بیماران قلبی در خانه بمانند

هر گاه شاخص کیفیت هوا در شرایط نارنجی و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار می گیرد به شهروندان به ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، عروقی و تنفسی و زنان باردار توصیه می شود تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا در صورت خروج از منزل حتما از ماسک استفاده کنند.

طبق اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین عدد شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۶ قرار داشت و وضعیت نارنجی را نشان می داد.

هوای پایتخت از ابتدای امسال تاکنون ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ خبر روز قابل قبول، ۱۰۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هشت روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.