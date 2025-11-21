پیام وزیر بهداشت به مناسبت هفته بسیج:
حضور بسیج در طرحهای ملی سلامت، امید آفرین و گره گشاست
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته بسیج، یادآور ایمان، ایثار و همدلی مردمانی است که در مسیر خدمت به وطن و مردم، هیچگاه از پای ننشستهاند. بسیج، نه تنها یک نهاد سازمانی، بلکه یک فرهنگ و مکتب است؛ مکتبی که بر پایه عشق به خدا، خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی بنا شده و امروز در همه عرصههای علمی، اجتماعی، فرهنگی و بهویژه سلامت، حضوری پررنگ و اثرگذار دارد.
در سالهای اخیر، بسیج با حضور فعال در طرحهای ملی سلامت، محرومیتزدایی، واکسیناسیون، امدادهای مردمی و کمک به مناطق کمبرخوردار، نشان داده است که همچنان امیدآفرین و گرهگشا است. این نهاد مردمی با روحیه جهادی، در کنار کادر درمان ایستاد و بار دیگر ثابت کرد که خدمت به مردم بزرگترین افتخار است.
در این میان، بسیج جامعه پزشکی جایگاهی ویژه دارد. پزشکان، پرستاران، داروسازان و سایر اعضای این مجموعه ارزشمند، در سختترین شرایط بحرانهای بهداشتی و درمانی، از جنگ ۱۲ روزه اخیر تا همهگیری کرونا و امدادرسانی در حوادث طبیعی، با ایثار و فداکاری در کنار مردم بودهاند. حضور بسیج جامعه پزشکی در مناطق محروم، اجرای طرحهای جهادی سلامت، برپایی اردوهای درمانی و ارائه خدمات رایگان به نیازمندان، جلوهای روشن از تعهد و مسئولیتپذیری این قشر فرهیخته است.
هفته بسیج فرصتی است برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب و یادآوری اینکه بسیج، مکتب عشق و ایثار و سرمایهای بیبدیل برای آینده ایران اسلامی است.
همزمان با این هفته، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، از همه اعضای این نهاد مقدس و بهویژه بسیج جامعه پزشکی قدردانی میکنم و امیدوارم با تداوم این روحیه ایثار و خدمت، شاهد ارتقای بیش از پیش سلامت و رفاه مردم عزیز کشورمان باشیم.