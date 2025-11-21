به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر پل زنگوله شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه درآمد تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یابد و تردد روان‌تر شود.

سرهنگ محبی همچنین در خصوص محور هراز گفت: این مسیر نیز به دلیل ترافیک پرحجم به صورت مقطعی، در صورت لزوم، از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یک‌طرفه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: سایر محورها از ترافیک پرحجم روان و عادی برخوردار هستند و از رانندگان درخواست شد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم پلیس، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

