خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک‌طرفه شدن چالوس برای تخلیه بار ترافیکی از ساعت ۱۳ امروز

یک‌طرفه شدن چالوس برای تخلیه بار ترافیکی از ساعت ۱۳ امروز
کد خبر : 1717077
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین بار برگشت شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۳:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران-شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی  افزود: از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر پل زنگوله شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه درآمد تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یابد و تردد روان‌تر شود. 

سرهنگ محبی همچنین در خصوص محور هراز گفت: این مسیر نیز به دلیل ترافیک پرحجم به صورت مقطعی، در صورت لزوم، از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یک‌طرفه خواهد شد. 

وی در پایان تأکید کرد: سایر محورها از ترافیک پرحجم روان و عادی برخوردار هستند و از رانندگان درخواست شد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم پلیس، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب