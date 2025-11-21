جهانگیر خبر داد:
بهزودی «روز پیشگیری از وقوع جرم» در تقویم کشور ثبت میشود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز ارتقا و توسعه سلامت اجتماعی (رستا) در استان اصفهان را افتتاح کرد.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر در ابتدا با درود به روح بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: حضرت امام راحل (ره) این انقلاب را آفرید و در سایه آن ما امروز میتوانیم مسلمانی کنیم، مسلمان بمانیم و مسیری که خداوند در مقابل ما گذاشته را به درستی طی نماییم.
وی افزود: امروز کار دستهجمعی منجر به ایجاد مجتمع رستا شده که در کنار دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی از آسیبهای احتمالی که بر بخشهای مختلف خانواده وارد میشود پیشگیری میکند.
جهانگیر ادامه داد: نظام اسلامی رکنش خانواده است و با فرد شروع نمیشود، بلکه با خانواده شروع میشود، لذا پایداری، استحکام و تحکیم خانواده به این است که از ابعاد مختلف مورد عنایت و توجه قرار بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: امروز شاهد این هستیم که به برکت همین نگاه و تفکر جمعی و با کمک خداوند این مرکز افتتاح شود، افتخار میکنیم که در سایه تدابیر رییس محترم قوه قضاییه و با رهنمودها و تدابیر ایشان که بر اساس تدابیر و منویات مقام معظم رهبری میباشد و در سند ابلاغی به دستگاه قضایی و هم حکم انتصاب رییس محترم قوه قضاییه آمده به مردم و جامعه خدمت میکنیم و این خدمت در ماموریت سند تحول و تعالی قوه قضاییه تجلی پیدا کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در استانها کارهای بسیار ارزشمندی را در راستای همین ماموریت انجام میدهند گفت: برنامه «قاضی در مدرسه» که برای پیشگیری از آسیبها و جرایم حوزه کودکان و نوجوان راهاندازی شده یکی از ماموریتهای مهم این معاونت است که در چند سال گذشته اجرا میشود، همچنین در طرح «گلریزان اجتماعی» تلاش میشود آسیبهای حوزه کودکان به ویژه کودکان کار، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان طلاق و زنان بیسرپرست یا بد سرپرست شناسایی و با استفاده از ظرفیتهای خیرین و مشارکتهای اجتماعی، از آسیبهای اجتماعی احتمالی این افراد که در دنیا رو به افزایش است و خاص ایران نیست پیشگیری شود.
جهانگیر در خصوص آسیبهای فضای مجازی و فناوریهای نوین تاکید کرد، به موازاتی که تکنولوژی در حال پیشرفت است و فرصتهای خوبی را در اختیار بشر قرار میدهد به همان نسبت هم تهدیداتی را برای نسلهای جدید، نوجوانان و جوانان به همراه دارد.
وی در همین راستا گفت: باید با خطرات فناوریهای نوین نیز آشنا و آن را به سرعت کنترل و کاهش دهیم.
این مقام قضایی با اشاره به طرحهای جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای کنترل و کاهش آسیبها عنوان کرد: طرحهای دیگری در دستور کار این معاونت مانند «معلم من» پیشبینی شده زیرا هر کسی که امروز جایگاهی دارد، چه کسی که به درجه رفیع شهادت رسیده و چه کسی که امروز مسئولیتی دارد، یک روزی معلمی او را راهبری کرده، لذا احترام و تکریم معلمان و بزرگان ما که به ما درسی را آموختهاند میتواند باعث امیدآفرینی و توسعه نیکیها در جامعه شود.
وی در ادامه گفت: طرحی دیگر تحت عنوان «جایزه پیشگیری از جرم» پیشبینی شده که انشالله در سال جاری این طرح عملیاتی خواهد شد و هدف آن الگوسازی کسانی است که در حوزه پیشگیری از جرم و کاهش آسیبها کارهای بزرگی را انجام میدهند تا مشوقی برای حضور دیگران در این حوزه شوند.
جهانگیر به قرار گرفتن یک روز به نام «روز پیشگیری از جرم» در تقویم رسمی کشور اشاره کرد که در حال سپری کردن مراحل قانونی است.
سخنگوی دستگاه قضایی در انتهای این سفر در آیین اختتامیه دومین رویداد شبیهسازی فرایندهای قضایی (شفق) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد شرکت و اظهارکرد: رشته حقوق عمومی در بسیاری از کشورهای دنیا ایجاد شده و دانشجویان در این رشته دانشگاهی به موضوعات مرتبط با ارزشها و قوانین عمومی میپردازند که در ایران تاکنون چنین فرصت تحصیلی در مراکز علمی و دانشگاهی به وجود نیامده است.