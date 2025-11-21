به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان بعد از ظهر روز گذشته ۲۹ آبان ۱۴۰۴، در ادامه برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به قزوین، در جلسه توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، با اشاره به نقش مشارکت مردمی در ساخت مدارس اظهار داشت: شیرین‌ترین لحظات زندگی زمانی است که مردم عادی با دست خالی آجر برمی‌دارند و با عشق مدرسه می‌سازند، دیدن این صحنه‌ها انسان را سرشار از شور و لذت می‌کند، چون در میان این همکاری‌ها روحیه وفا، دوستی و صداقت شکل می‌گیرد و آن پیرمرد، آن پیرزن یا آن جوان با جان و دل در این مسیر گام برمی‌دارد.

رئیس‌جمهور افزود: هنگامی که در روستاها مردم وارد میدان می‌شوند و از میان پنج هزار نفر، هزار نفر درگیر ساخت مدرسه می‌شوند، این حرکت حماسه‌ای از روح جمعی و باور اجتماعی است که باید قدر دانست، این نشان می‌دهد اگر مردم به صحنه بیایند، همه مشکلات قابل حل است، به‌جای اینکه امید و دل به دیگری ببندیم، باید به خود و به خدا تکیه کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: اگر دل به خود و به خدا ببندیم، بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد و نباید بپذیریم که عقب بمانیم. پرسش این است که آیا باید بنشینیم تا دولت کاری کند یا خودمان جامعه و شهرمان را بسازیم. باور من این است که اگر مردم وارد میدان شوند، بهترین‌ها را خواهند ساخت، نگاه انسان به آنچه می‌بیند جهت می‌دهد، آنچه دیده شود، به‌دست می‌آید و آنچه دیده نشود، هرگز حاصل نمی‌شود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سال‌هاست که در آیات قرآن تدبر کرده‌ام، آیاتی که از زمین و آسمان سخن می‌گویند، از شمس و قمر، از نجم و شجر، از رحمان و علم قرآن تا خلق انسان و علم بیان، همگی نشانه‌هایی از نظم، شناخت و آفرینش‌اند. باید دید قرآن چگونه ما را به فهم این نظام فرا می‌خواند؛ از خورشید و ماه تا رویش گیاهان و درختان، همه یک معنا دارند، معنا و نشانه‌ای از هماهنگی و حساب که برای انسان درس تلاش، حرکت وایمان است.

پزشکیان با اشاره به تجربه دوران دانشجویی در دانشگاه گفت: در بحث‌هایی که با گروه‌های مختلف داشتیم، نخستین پرسش این بود که جهان‌بینی چیست، یعنی چگونه می‌بینی، زیرا انسان به اندازه دید خود ارزش و جایگاه پیدا می‌کند. هر کس به اندازه افق نگاهش شناخته می‌شود، هر چه دید وسیع‌تر باشد، انسان بزرگ‌تر است. باور من این است که آیات قرآن به انسان نگاه بی‌نهایت می‌دهند، نگاهی که در آن هستی، زمین، آسمان و قیامت همه در یک چرخه از معنا و فهم قرار دارند. قیامت جزء اصول دین است و اصول دین تقلیدی نیست، بلکه فهمیدنی است. انسان باید ببیند، باید بیاندیشد و درک کند. وقتی قرآن از خورشید و ماه، از زمان و مکان، از آغاز و انجام سخن می‌گوید، نشان می‌دهد که در نهایت، انسان باید بداند چه کرده و چگونه زندگی کرده است.

رئیس‌جمهور افزود: اگر باور دینی انسان مبتنی بر دید دور و بی‌نهایت باشد، نمی‌تواند فقط دو قدم جلوتر را ببیند. تناقض آن‌جاست که انسان معتقد به بی‌نهایت است، اما در عمل گرفتار روزمرگی می‌شود. این نگاه باید انسان‌هایی بسازد که دوراندیش، بلندنگر و خالق باشند، زیرا عبادت حقیقی یعنی حرکت به سوی برتر و والاتر. آن خدایی که انسان در نماز یاد می‌کند، بی‌نهایت است، پس باید تربیت و آموزش نیز در مسیر تعالی قرار گیرد. در آیه آمده است: «ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون»، یعنی اگر خدا را فراموش کنیم، خود را فراموش کرده‌ایم. وقتی روح خدا در انسان دمیده شده، انسان توان خلق وانجام کارهای محیر العقول را دارد. این همان استعداد الهی است که در وجود انسان قرار داده شده است.

پزشکیان تأکید کرد: اگر فرزندان از ابتدا این قدرت را بشناسند و ذهن‌شان برای دیدن افق‌های بلند بیدار شود، جامعه به گونه‌ای دیگر ساخته خواهد شد. انسانی که به باور الهی برسد، نمی‌تواند با آموزش‌های ضعیف و مدارس کم‌کیفیت قانع شود. وقتی خدا را عبادت می‌کنیم، باید برترین باشیم، نباید بپذیریم فرزندان ما آموزش ناقص ببینند. این مسیر را می‌توان با همکاری مردم، خیرین و تولیدکنندگان پیمود، راهی که با همدلی، محبت و خدمت شکل می‌گیرد. از کودکی باید آموخت که مشارکت کردن و همکاری در ساخت روستا، شهر و جامعه بخشی ازایمان و رشد انسانی است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: هر چقدر این اندیشه در جامعه گسترش یابد، انسان خدایی‌تر می‌شود، هر چه از زمین فاصله بگیرد و از خود خارج شود، به مقام آدمیت نزدیک‌تر می‌شود، آن‌جا که نگاه جز خدا را نمی‌بیند. این حقیقت را در همین صحنه‌های مردمی می‌توان دید؛ وقتی پیرزنی گوشواره خود را درمی‌آورد تا هزینه ساخت مدرسه را تأمین کند، یا پیرمردی از زیارت می‌گذرد تا مدرسه‌ای برای کودکان بسازد، این رفتار ارزش‌گذاری‌ناپذیر است. اگر چنین روحیه‌ای در جامعه تقویت شود، هیچ دشمنی جرئت طمع‌ورزی به این مردم را نخواهد داشت، زیرا ملتی که با عشق، ایمان و معرفت ساختن را بر خود واجب می‌داند، شکست‌ناپذیر است.

پزشکیان با اشاره به اهمیت معنا و هدف در ساخت مدارس گفت: نگاه دولت وفاق ملی به مدرسه تنها نگاه سازه‌ای نیست، زیرا ساختمان یک قدم نخست است نه مقصد نهایی. ساختمان برای آن است که در این بستر، کودکان بتوانند آموزش کیفی، اخلاقی و انسانی دریافت کنند. هم خیرین با نیت نیک خود و هم مردم فهیم باید دقت کنند تا این فرزندان از همان آغاز، در مسیر صداقت و راستی پرورش یابند، یاد بگیرند که راست گفتن اصل زندگی است، نه انتخاب، و باور کنند که دروغ گفتن اصلاً ممکن نیست. وقتی کودک در نخستین سال‌های زندگی صداقت را تجربه کند، در بزرگسالی انسان راستگو و درست‌کردار خواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت هم‌یاری جمعی در امور افزود: اساس آموزش باید بر کار جمعی و همیاری باشد، باید بیاموزیم که پشت‌هم باشیم، که وقتی دست به‌دست هم بدهیم هیچ مشکلی در این سرزمین باقی نمی‌ماند. هر بحرانی، هر مانعی، با اراده جمعی حل شدنی است. کافی است این باور در ذهن کودک شکل بگیرد که هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان حل کرد، آن‌گاه این نسل نه‌تنها راه‌های موجود را می‌یابد، بلکه اگر راهی وجود نداشته باشد، راه می‌سازد، چون انسان موجودی خلاق، آفریننده و هنرمند است. خداوند خالق و باری و مصور و عزیز و جبار و متکبر است، و انسان با همان صفات الهی آفریده شده است. ما عبادت خدایی را می‌کنیم که به انسان توان ساختن داده، پس وظیفه ما این است که این توان را در نسل آینده بیدار کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: تلاش اصلی باید برای تربیت انسان با رفتار درست، اخلاق نیک و وفاداری به آب‌وخاک و ریشه‌های فرهنگی باشد؛ نه آنکه مدارس پرزرق‌وبرق بسازیم و نامشان را مدارس نخبگان بگذاریم، اما بیشتر شاگردانشان آرزوی رفتن از کشور را داشته باشند. این نه افتخار، بلکه آسیب است. فاجعه آن است که جوانان کشور تصور کنند برای رشد باید از ایران جدا شوند. باید باور شکل بگیرد که اگر قرار بر رفتن است، برای آموختن و بازگشت است، برای ساختن و آباد کردن همین سرزمین.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: غرور، عزت و سربلندی ملی در آموزش ریشه دارد. انسان به‌گونه‌ای آفریده شده که توانمندی در درون اوست، کافی است این توان را بیدار کنیم تا دیگر نه دروغ بگوید و نه سر خم کند، بلکه بر مشکلات مسلط شود و راه‌حل بیابد. انسانی که با چنین تربیتی پرورش یابد، برای هر مسئله راهی می‌سازد، چون در ذات او خلاقیت وایمان نهادینه شده است.

پزشکیان با اشاره به نقش بنیادین آموزش در ساخت جامعه توانمند گفت: اگر امروز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، ریشه آن در تربیت ناصحیح از مهد کودک و مدرسه است، جایی که نتوانستیم ذهن کودکان را برای خلاق بودن و توانمند زیستن آماده کنیم. انسان موجودی ویژه است که خداوند درباره‌اش فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی کرامت برای همه انسان‌هاست، نه گروه یا جنسیتی خاص. این کرامت سرمایه‌ای الهی است که باید زنده بماند و مورد توجه قرار گیرد. هیچ سرمایه‌ای عزیزتر و ارزشمندتر از کرامت انسان نیست، هیچ ثروتی والاتر از جان انسان‌ها نیست، و اگر بتوانیم این جان‌ها را بیدار کنیم، بسیاری از دشواری‌ها خودبه‌خود حل خواهند شد.

رئیس‌جمهور افزود: کار دشوار این نیست که برای مردم تصمیم بگیریم، بلکه این است که مردم را بیدار کنیم تا باور کنند توان انجام بزرگ‌ترین کارها در درون آنان وجود دارد. همان ضربه‌ای که انسان را از خواب غفلت بیدار می‌کند، همان نیرویی است که جامعه را حرکت می‌دهد. «ضربتی باید که جان خفته برخیزد ز خواب، ناله کی بی‌ضربه از تار رباب آید برون». یک تلنگر کافی است تا استعداد خفته در دل انسان جوانه زند. بیداری یعنی آگاهی نسبت به قدرت‌های الهی نهفته در وجود، قدرتی که خدا در هر انسان گذاشته تا بتواند راه بسازد، نه فقط راه را بیابد.

پزشکیان تأکید کرد: همین توان در هر کودک این سرزمین هست. باید یاد بگیریم که بگوییم می‌شود، نه اینکه از ابتدا بگوییم نمی‌شود. مدیری که می‌گوید نمی‌شود، راه را می‌بندد؛ ولی مدیری که می‌گوید می‌توانیم، مسیر را می‌گشاید. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی هر کس تلاش کند، راه برایش گشوده می‌شود. مشکلات را باید با باور و اراده مردم حل کرد، نه با انتظار برای کمک از بیرون. اگر امید ما به بیگانگان باشد، حرکت از درون خاموش می‌شود. باید دل به خدا و توان مردم بست. همان مردمی که در جنگ ایستادند، همان ریشه‌ای که اکنون می‌تواند دوباره کشور را نجات دهد.

رئیس جمهور افزود: باور به توان الهی درون انسان اگر در ذهن کودکان شکل بگیرد، کارهایی خواهند کرد که در هیچ ذهن حسابگری نمی‌گنجد. آموزش و پرورش باید نه فقط درس، بلکه‌ایمان و امید را منتقل کند. معلمان عزیز ستون این حرکت‌اند، و با وجود آنان می‌توانیم نسل تازه‌ای بسازیم که نمی‌گوید نمی‌شود، بلکه عمل می‌کند تا بشود. کوشش برای اصلاح آموزش وظیفه‌ای الهی است؛ چه مشکلات حل شود چه نه، باید رسالت خود را با تمام وجود ادامه دهیم و خدمت را در اختیار مردم، دانش‌آموزان و معلمان قرار دهیم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ساخت مدرسه آغاز مسیر است، نه پایان. هدف تربیت نسلی است که از هیچ علمی در جهان عقب‌تر نباشد. نباید دل خوش کنیم که ساختمان ساخته‌ایم، باید آموزش را با کیفیت، رفتار و اخلاقی برتر همراه کنیم. ان مع العسر یسرا، یعنی در سختی نیز راه گشایشی هست. وقتی تلاش ادامه یابد، سپس‌رو به بی‌نهایت علم، خلاقیت، زیبایی و رحمت خواهیم رفت. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، یعنی هرگاه کارت را به پایان رساندی، باز برخیز و به سوی پروردگار توجه کن. موج آرامش در حرکت است، نه در سکون. ما زنده به آنیم که آرام نداریم.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: به حول و قوه الهی و با وحدت و همدلی مردم، بر تمام مشکلات غلبه خواهیم کرد. مدارس ساخته می‌شود، اما آینده باایمان، با خدمت و با بیداری دل‌ها ساخته خواهد شد.

پیش از آغاز سخنان رئیس‌جمهور، ۳۰ تفاهم‌نامه در خصوص ساخت مدارس جدید در استان قزوین به امضاء رسید که ۵ تفاهم‌نامه به صورت نمادین در حضور رئیس‌جمهور منعقد شد. این تفاهم‌نامه‌ها با مشارکت خیرین، مجموعه‌های صنعتی و نهادهای مردمی تنظیم گردید تا مسیر تازه‌ای برای توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت در آموزش استان گشوده شود.

