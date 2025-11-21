به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی به مناسبت هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی اظهار کرد: پنج داروی پرمصرف خوراکی شامل آزیترومایسین، سفکسیم، کوآموکسی‌کلاو، آزیترومایسین و آموکسی‌سیلین بوده است. این اطلاعات بر اساس بررسی نسخ بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استخراج شده است.

او ادامه داد: در بخش آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی، پرتجویزترین داروها شامل سفازولین، پنی‌سیلین و سفتریاکسون هستند که رتبه‌های یک تا سه تجویز را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد نسخ حاوی آنتی‌بیوتیک در شهرهای مختلف متفاوت است و این پراکندگی گویای تفاوت الگوی مصرف در نقاط مختلف کشور است گرچه میانگین تجویز منطقی حدود ۲۰ درصد است، اما در برخی استان‌ها میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در نسخ به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.

یوسفی ضمن تأکید بر ضرورت پرهیز از مصرف خودسرانه و بدون تجویز پزشک بیان کرد: مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها نیازمند همکاری بین‌بخشی، آموزش پزشکان و اطلاع‌رسانی مؤثر به عموم مردم است.

به گزارش ایفدانا، توجه به کاهش مصرف غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌ها و جلوگیری از مقاومت دارویی باید در اولویت سیاست‌گذاران سلامت باشد.

