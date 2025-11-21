به گزارش ایلنا، سعید کاظمی گفت: تمامی فرآورده‌های سلامت‌محور باید کد آی آر سی داشته باشند و هر کالایی که فاقد این شناسه باشد غیرمجاز تلقی می‌شود.

او تاکید کرد: مبنای تشخیص اصالت کالا وجود شناسه معتبر است و سازمان فهرست جداگانه‌ای برای اقلام غیرمجاز منتشر نمی‌کند.

او با اشاره به الکترونیکی شدن مجوزهای فروش، واردات و ترخیص افزود: فرآیندها اکنون به‌صورت متمرکز از طریق سامانه‌های سازمان انجام می‌شود و داده‌های ترخیص نیز در قالب داشبوردهای عمومی منتشر شده است؛ اقدامی که به گفته او در میان دستگاه‌های اجرایی کم‌سابقه است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات درباره نقش شناسه‌گذاری توضیح داد: تکمیل شناسه یکتا امکان تولید آمارنامه‌های دقیق و قابل استناد را در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک فراهم کرده و تصویر واقعی‌تری از وضعیت تامین و گردش کالا در کشور ارائه داده است.

کاظمی با اشاره به روند تکمیل زنجیره تامین گفت: فعالیت‌های مرتبط با تجارت داخلی از سال نود و شش آغاز شده و اکنون به حوزه‌هایی مانند مکمل‌ها نیز رسیده است. او استعلام الکترونیک شیرخشک در داروخانه‌ها را یکی از طرح‌های قابل اتکای سازمان دانست که در نظام پرداخت وزارت بهداشت نقش مهمی دارد.

او بخشی از چالش‌ها را ناشی از مسائل بیرونی دانست و به موضوعاتی مانند ارز ترجیحی، شناسایی اتباع و مدیریت اطلاعات توریست‌ها اشاره کرد و گفت: احراز هویت اتباع فقط بر اساس شناسه یکتای صادرشده از سوی مراجع ذیربط امکان‌پذیر است و محاسبه دقیق ارز تخصیصی نیز نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است.

به گزارش ایفدانا، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات تاکید کرد: سازمان آماده دریافت پیشنهادهای تخصصی برای بهبود سامانه‌ها است و در صورت بروز اختلال یا کندی در سرویس‌ها از داروخانه‌ها و مردم پوزش خواست.

