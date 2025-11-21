خبرگزاری کار ایران
ورود هواپیمای ایلوشن و انجام عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت+فیلم

هواپیمای ایلوشن در اولین ساعات صبح امروز جمعه ۳۰ آبان ماه وارد شد و انجام عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت صورت گرفت.

هواپیمای ایلوشن در اولین ساعات صبح امروز جمعه ۳۰ آبان ماه وارد شد و انجام عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت صورت گرفت.

دومین پرواز نیز پس از آبگیری مجدد تا ساعاتی دیگر انجام خواهد شد.  این هواپیما با توانایی حمل ۴۰ تن آب وارد آسمان منطقه شده و عملیات اطفای حریق را انجام داده است.

 

