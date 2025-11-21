ورود هواپیمای ایلوشن و انجام عملیات اطفای حریق در جنگلهای الیت+فیلم
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، هواپیمای ایلوشن در اولین ساعات صبح امروز جمعه ۳۰ آبان ماه وارد شد و انجام عملیات اطفای حریق در جنگلهای الیت صورت گرفت.
دومین پرواز نیز پس از آبگیری مجدد تا ساعاتی دیگر انجام خواهد شد. این هواپیما با توانایی حمل ۴۰ تن آب وارد آسمان منطقه شده و عملیات اطفای حریق را انجام داده است.