زاکانی:

هر چقدر به مردم خدمت کنیم در حقیقت مجاهدت در مقابل دشمن کرده‌ایم

شهردار تهران با تأکید بر هوشیاری عمومی در برابر دشمن گفت: همه مسئولان، نخبگان و عموم مردم باید بدانند که امروز دشمن تلاش می‌کند تا با تغییر تاکتیک‌ها، ضربه‌ای بزرگ به ایران وارد کند. نباید از توطئه‌های دشمن غافل شویم. هرگونه سهل‌انگاری در این مسیر، پشیمانی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهید مرتضی عبداللهی شب گذشته - ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ - با سخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران و با حضور آحاد مردم در مسجد جامع صفا برگزار شد. 

زاکانی در ابتدای مراسم با بیان اینکه در طول تاریخ، این اقلیت‌های باایمان و عمل‌صالح بوده‌اند که سرنوشت جوامع را دگرگون کرده‌اند، اظهار داشت: خوشبختانه مسجد صفا جمع بین ایمان، اعتقاد، معرفت، بصیرت و حضور در صحنه است و ما امروز با افتخار در چنین مکانی گرد هم آمده‌ایم. 

شهردار تهران با استناد به آیات قرآن کریم، به ویژه آیه ۱۶۹ سوره آل عمران، تأکید کرد: شهدا نزد پروردگارشان زنده‌اند و روزی می‌خورند. اگر امثال شهید عبداللهی نبودند، امروز نه از ایران و اسلام خبری بود و نه از استقلال. 

زاکانی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ ایران ادامه داد: اگر شهدای انقلاب نبودند، حکومت طاغوت پابرجا بود و وابستگی ما به غرب روزبه‌روز بیشتر می‌شد. اگر شهدای هشت سال دفاع مقدس نبودند، امروز از ایران و ایرانی خبری نبود. آنان آمدند تا دورانی از ذلت را از سرنوشت این ملت بردارند. 

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش به توطئه‌های دشمن اشاره کرد و اظهار کرد: دشمنان برای نابودی ایران و نظام اسلامی برنامه‌ریزی کرده‌اند. آنان امید خود را به ایجاد نارضایتی و آشوب در جامعه بسته‌اند تا زمینه را برای تحقق اهداف شوم خود فراهم کنند. اما به برکت رهبری معظم انقلاب و حضور ملت و نیروهای مسلح مقتدر، این توطئه‌ها شکست خورده و خواهد خورد. 

وی با تأکید بر هوشیاری عمومی در برابر دشمن گفت: همه مسئولان، نخبگان و عموم مردم باید بدانند که امروز دشمن تلاش می‌کند تا با تغییر تاکتیک‌ها، ضربه‌ای بزرگ به ایران وارد کند. نباید از توطئه‌های دشمن غافل شویم. هرگونه سهل‌انگاری در این مسیر، پشیمانی به دنبال خواهد داشت. 

زاکانی با اشاره به ضرورت مقابله هوشمند با دشمن تصریح کرد: امروز نقطه مقابل خواست دشمن، اول حفظ آمادگی و ثبات است و دوم، ایجاد زمینه برای رشد کشور و خدمت‌رسانی به مردم. هر چقدر بار از دوش مردم برداریم و به آنان خدمت کنیم، در حقیقت مجاهدت در مقابل دشمن کرده‌ایم. 

به گزارش شهر، زاکانی در پایان این مراسم با تجلیل از شخصیت شهید عبداللهی گفت: شهید مرتضی عبداللهی امروز در مقام حقیقت زنده است و فراتر از گذشته اثرگذار است. او امروز هم هست و کار می‌کند.

