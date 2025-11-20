جوانان پیشگام هلال احمر و محور اصلی توسعه و خدمت به جامعه هستند
حجت الاسلام سید هاشم حسین المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، در مراسم اختتامیه دومین دوره آموزشی مدرسان و مربیان نهضت پیشگامان پیشرفت و عدالت بیان کرد: جوانان به عنوان نیروی محرکه جامعه، نقش کلیدی در توسعه و خدمترسانی به مردم دارند و باید از ظرفیتهای آنان بهرهبرداری شود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید هاشم حسین المدنی در آیین اختتامیه دومین دوره آموزشی مدرسان و مربیان نهضت پیشگامان پیشرفت و عدالت بیان کرد: جوانان با انرژی و ایدههای نوآورانه خود میتوانند در تمامی عرصهها به ویژه در زمینههای اجتماعی و انسانی، تحولی شگرف ایجاد کنند.
وی همچنین به برنامههای آتی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: در طرح ملی پیشگامان با برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای مهارتی، توانمندیهای جوانان را افزایش می دهیم و آنان را برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده میکنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت فعال مربیان و مدرسان در اجرای برنامههای اجتماعی و بشر دوستانه از اهداف این طرح ملی است.
حجت الاسلام حسین المدنی در پایان افزود: امیدواریم با همکاری و همفکری جوانان، بتوانیم گامهای موثری در راستای خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور برداریم.