خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جوانان پیشگام هلال احمر و محور اصلی توسعه و خدمت به جامعه هستند

جوانان پیشگام هلال احمر و محور اصلی توسعه و خدمت به جامعه هستند
کد خبر : 1716808
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام سید هاشم حسین المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، در مراسم اختتامیه دومین دوره آموزشی مدرسان و مربیان نهضت پیشگامان پیشرفت و عدالت بیان کرد: جوانان به عنوان نیروی محرکه جامعه، نقش کلیدی در توسعه و خدمت‌رسانی به مردم دارند و باید از ظرفیت‌های آنان بهره‌برداری شود.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید هاشم حسین المدنی در آیین اختتامیه دومین دوره آموزشی مدرسان و مربیان نهضت پیشگامان پیشرفت و عدالت بیان کرد: جوانان با انرژی و ایده‌های نوآورانه خود می‌توانند در تمامی عرصه‌ها به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و انسانی، تحولی شگرف ایجاد کنند.

وی همچنین به برنامه‌های آتی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: در طرح ملی پیشگامان با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مهارتی، توانمندی‌های جوانان را افزایش می دهیم و آنان را برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت فعال  مربیان و مدرسان در اجرای برنامه‌های اجتماعی و بشر دوستانه از اهداف این طرح ملی است.
حجت الاسلام حسین المدنی در پایان افزود: امیدواریم با همکاری و همفکری جوانان، بتوانیم گام‌های موثری در راستای خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور برداریم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب