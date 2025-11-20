جوانان پیشگام هلال احمر و محور اصلی توسعه و خدمت به جامعه هستند

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید هاشم حسین المدنی در آیین اختتامیه دومین دوره آموزشی مدرسان و مربیان نهضت پیشگامان پیشرفت و عدالت بیان کرد: جوانان با انرژی و ایده‌های نوآورانه خود می‌توانند در تمامی عرصه‌ها به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و انسانی، تحولی شگرف ایجاد کنند.

وی همچنین به برنامه‌های آتی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: در طرح ملی پیشگامان با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مهارتی، توانمندی‌های جوانان را افزایش می دهیم و آنان را برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت فعال مربیان و مدرسان در اجرای برنامه‌های اجتماعی و بشر دوستانه از اهداف این طرح ملی است.

حجت الاسلام حسین المدنی در پایان افزود: امیدواریم با همکاری و همفکری جوانان، بتوانیم گام‌های موثری در راستای خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور برداریم.

