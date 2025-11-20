علوی:
تجلیل از بزرگان محلات تهران ادامه خواهد داشت
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران، خانه بزرگانی است که هر یک نقشی مهم در شکلگیری هویت این شهر داشتهاند. حضور همین شخصیتهاست که تهران را به شهری نابتر و معنادارتر تبدیل کرده و آن را از سایر کلانشهرها متمایز میکند.
به گزارش ایلنا، دکتر سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس ستاد سمنهای شهر تهران در مراسم «استاد مهر» آیین نکوداشت محمود مولایی با تأکید بر ضرورت پاسداشت بزرگان و چهرههای اثرگذار محلات گفت: تجلیل از فرهیختگان، اقدامی تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی تهران محسوب میشود.
وی با بیان اینکه تهران تنها یک شهر بزرگ و پرجمعیت نیست، افزود: تهران خانه بزرگانی است که هر یک نقشی مهم در شکلگیری هویت این شهر داشتهاند. حضور همین شخصیتهاست که تهران را به شهری نابتر و معنادارتر تبدیل کرده و آن را از سایر کلانشهرها متمایز میکند.
علوی تجلیل از بزرگان محلات را بخشی از «میراث فرهنگی زنده» تهران دانست و گفت: در کنار بناها و آثار تاریخی، میراث انسانی ارزشمندترین سرمایه تهران است. بسیاری از مشاهیر، هنرمندان، اندیشمندان و خدمتگزاران اجتماعی بخش مهمی از هویت پایتخت را ساختهاند و باید نام و اثر آنان در حافظه شهر ثبت شود.
به گزارش شهر، رئیس ستاد سمنهای شهر تهران با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری پایتخت اظهار داشت: تهران با اتکا به همین سرمایههای انسانی میتواند جایگاه خود را در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تقویت کند. هر چهره تأثیرگذار محلی، خود یک روایت و یک جاذبه فرهنگی است که میتواند شناخت عمیقتری از تهران به بازدیدکنندگان ارائه دهد.
وی همچنین از تداوم برنامههای تجلیل از فرهیختگان محلات خبر داد و افزود: برگزاری مراسمهایی مانند استاد مهر در دستور کار ستاد سمنهای شهر تهران قرار دارد و تلاش میکنیم این روند به صورت مستمر ادامه یابد.