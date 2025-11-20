اظهارات وزیر بهداشت درباره برنامههای توسعه حوزه سلامت در جنوبشرق کشور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در مجموع ۲۲ پروژه را امروز در کرمان داریم که برخی تاکنون افتتاح شدهاند و برخی دیگر امروز بعدازظهر بهصورت مجازی افتتاح میشوند. هزینه پروژههایی که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و تا سال آینده هم حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر در حوزه سلامت استان کرمان تکمیل و افتتاح خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی پنجشنبه ۲۹ آبان در جمع خبرنگاران و در توضیح اهداف سفر خود به استان کرمان، با اشاره به برنامهریزیهای گسترده برای تقویت حوزه سلامت اظهار کرد: هدف اصلی ما در این سفر، بررسی وضعیت سلامت در استان کرمان است.
وی با اشاره به وضعیت مناسب شاخصهای بهداشتی در کرمان افزود: در بسیاری از شاخصها، استان و بهویژه شهر کرمان در میانگین کشوری وضعیت خوبی دارد؛ چه در تعداد تخت، چه نسبت پزشک و پرستار به تخت. البته در جنوب استان، در جاهایی مثل جیرفت و بم، نیاز به تقویت بیشتری داریم و این موضوع در اولویت ماست.
وزیر بهداشت درباره طرحهای آماده افتتاح در این سفر گفت: در مجموع ۲۲ پروژه را در این سفر افتتاح میکنیم؛ برخی تاکنون افتتاح شدهاند و برخی دیگر امروز بعدازظهر بهصورت مجازی افتتاح میشوند. هزینه پروژههایی که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و تا سال آینده هم حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر در حوزه سلامت استان کرمان تکمیل و افتتاح خواهد شد.
وی در تشریح بازدیدهای امروز گفت: امروز از بیمارستان در حال ساخت شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کردیم؛ پروژهای بزرگ با ۷۰۰ تخت که میتواند به بزرگترین بیمارستان جنوبشرق کشور تبدیل شود. در بیمارستان شفا نیز مرکز پیشرفته توموتراپی افتتاح شد. همچنین در مرکز خیریه یاس، یکی از مدرنترین مراکز درمان سرطان با کمک خیران و دانشگاه افتتاح شد که حتی میتواند در آینده در حوزه گردشگری سلامت نیز نقشآفرینی کند.
وزیر بهداشت درباره طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت نیز گفت: در بیمارستان افضلیپور، بخش ناباروری (IVF) با امکانات مدرن و تجهیزات تخصصی راهاندازی شده که میتواند خدمات ارزشمندی به زوجین نابارور ارائه کند. این بخش علاوه بر کار درمانی، ظرفیت آموزشی بالایی هم دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه سفر به جنوب استان بیان کرد: ما باید برنامههای کل کشور را متعادل پیش ببریم، اما جنوب کرمان جزء اولویتهای ماست. امروز هم با وجود اینکه در برنامه نبود درخواست کردیم یکی از معاونان حوزه بهداشت از تهران بیایند تا در شهربابک حضور پیدا کنند و چند پروژه را در آنجا افتتاح کنیم. برای شهرهای جیرفت، کهنوج و قلعهگنج نیز پروژههایی آماده افتتاح داریم.
ظفرقندی به موضوع فرسودگی ۶۰ درصدی آمبولانسهای استان نیز اشاره کرد و گفت: برای نوسازی ناوگان آمبولانس دو اقدام در دستور کار است؛ اول اینکه بخشی از آمبولانسهایی که تحویل مجموعه وزارتخانه میشود، به استان کرمان اختصاص دهیم. دوم اینکه با هماهنگی استاندار، از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان استفاده کنیم تا بتوانیم آمبولانسها را با هزینه کمتر تأمین کنیم.
وی افزود: مذاکراتی با استاندار داشتیم این بود که بتوانیم حدود ۳۰ آمبولانس جدید برای استان بهصورت مشارکتی تامین کنیم، یعنی ۵۰ درصد هزینه را وزارتخانه و ۵۰ درصد را استانداری تقبل کند تا ناوگان اورژانس استان تقویت شود.
وزیر بهداشت در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که با همکاری مسئولان استان، خیران و دانشگاه علوم پزشکی، مشکلات موجود در حوزه سلامت کاهش یابد و مردم استان کرمان بتوانند از خدمات درمانی استاندارد، بهروز و قابل دسترس بهرهمند شوند.