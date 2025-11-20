به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، استاندار کرمان گفت کمتر استانی در کشور وجود دارد که به اندازه کرمان با حجم بالای پروژه‌های ناتمام، به‌ویژه در بخش بیمارستانی مواجه باشد و تعیین تکلیف این طرح‌ها نیازمند توجه ویژه وزارت بهداشت است.

طالبی حضور نمایندگان استان در این نشست را نشانه تعامل سازنده آنان با وزارت بهداشت دانست و از وزیر خواست برای آشنایی نزدیک‌تر با مسائل حوزه سلامت به یکی از شهرستان‌های استان نیز سفر کند.

وی با اشاره به فعالیت پنج دانشگاه علوم پزشکی در کرمان افزود: علی‌رغم کمبود تجهیزات و نیروی انسانی، مجموعه‌های درمانی استان تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم به کار گرفته‌اند.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که از محل منابع مختلف شامل معادن، اعتبارات استانی و ملی، مجموعاً ۱۳۵۶ میلیارد تومان برای پیشبرد پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان تخصیص یافته است.

او با تأکید بر لزوم حمایت وزارت بهداشت از این حجم پروژه و رفع کمبودهای موجود، اظهار داشت: کرمان قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های درمانی کشور و جنوب شرق را دارد؛ امری که با مشارکت بخش خصوصی، کمک خیرین و حمایت دولت قابل تحقق است.

طالبی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مردم استان برای دریافت خدمات پزشکی به سایر استان‌ها مراجعه می‌کنند، تأکید کرد: با ظرفیت‌های فعلی کرمان این موضوع قابل قبول نیست و باید با تقویت اعتماد عمومی، گردشگری سلامت و بهره‌برداری از ظرفیت پنج فرودگاه فعال استان، این روند اصلاح شود.

وی ایجاد یک انبار استراتژیک شناور دارو و تجهیزات پزشکی در کرمان را ضروری دانست و گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و حوادث طبیعی متعدد، می‌تواند پشتیبان منطقه جنوب‌شرق باشد.

او همچنین به نارضایتی مردم نسبت به عدم تخصیص اعتبارات کافی اشاره کرد و مثال زد که در شهرستان بم، با وجود پرداخت سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از سوی صنایع خودروسازی، بیمارستان این شهرستان برای تکمیل به کمتر از یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گفته استاندار، ضروری است دولت از طریق سازوکارهای قانونی، بخشی از درآمدهای مالیاتی را به پروژه‌های اولویت‌دار سلامت اختصاص دهد.

طالبی در پایان ضمن تشکر از حضور وزیر بهداشت در استان ابراز امیدواری کرد که این سفر نقطه آغازی برای تحول در حوزه سلامت کرمان و رفع مسائل و مشکلات موجود باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با قدردانی از حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان گفت: حضور ایشان مایه قوت قلب برای تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان است و اقدامات انجام‌شده در این دوره از وزارت بهداشت، رکوردشکن و مثال‌زدنی بوده است.

تمرتضی هاشمیان افزود: رایزنی با رهبری و کسب اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی، راهگشای عبور دانشگاه‌ها از شرایط بحرانی بود و این تصمیم توانست مراکز دانشگاهی را از وضعیت دشوار خارج کند.

وی همچنین بیان کرد: اجرای برنامه «نظام ارجاع و پزشک خانواده» از اقدامات ارزشمندی است که اکنون در جریان است و نتایج مثبتی در خدمت‌رسانی به مردم به همراه خواهد داشت.

رییس دانشگاه ادامه داد: مصوبه امسال دولت برای پرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی از محل سهام دولتی، اقدامی بی‌سابقه بود و کمک قابل توجهی به حل مشکلات مالی این مجموعه‌ها کرد.

او افزود: تخصیص یک‌چهارم از حقوق دولتی معادن به حوزه سلامت، نشان‌دهنده درک بالای مدیریت استان از اهمیت سلامت و نقش آن در ارتقای کیفیت خدمات به مردم است.

هاشمیان با اشاره به چالش‌های جدی حوزه سلامت استان گفت: سواد سلامت، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دیابت، فشار خون، چاقی و سلامت دهان و دندان از اولویت‌های اساسی استان هستند و نیازمند سیاست‌گذاری و توجه مستمر می‌باشند. همچنین با توجه به طولانی بودن مسیرهای ترانزیتی و نرخ بالای تصادفات، پویش «نه به تصادف» باید دوباره احیا و دنبال شود.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد ناوگان آمبولانس استان فرسوده است و نوسازی آن‌ها ضروری است.

رییس دانشگاه گفت: رفع تراز منفی ماهانه دانشگاه‌های علوم پزشکی به مداخله جدی و حمایت‌های مالی و مدیریتی نیاز دارد.

او همچنین تأکید کرد: دانشگاه‌ها در زمینه جذب اعضای هیأت علمی بالینی از جذابیت کافی برخوردار نیستند و اصلاح تعرفه‌های مرتبط با این گروه لازم است.

هاشمیان در پایان خاطرنشان کرد: بیمارستان شفا به عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی جنوب شرق کشور، با وجود اهمیت راهبردی، به دلیل کمبود اعتبارات ملی با کندی در روند اجرایی روبه‌روست و نیازمند توجه و حمایت ویژه وزارت بهداشت است.

انتهای پیام/