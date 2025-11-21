واکنش به گزارشی درباره اختلاف ۲۰۰۰ درصدی در آمار سقط جنین: علمی نیست

امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، در خصوص انتشار گزارشی مبنی بر اختلاف ۲۰۰۰ درصدی در آمار سقط جنین به خبرنگار ایلنا گفت: در این گزارش نویسنده محترم آمارهای مختلف را با هم مقایسه کرده است.البته برخی از آمارها که از بعضی نقل کرده، غلط است اما کل آمار اینگونه نیست.یک آمار از مطالعات سال ۹۸ و یک آمار از مطالعات سال ۱۴۰۳ است که در سال ۱۴۰۴ منتشر شده است.

وی افزود: گزارش اول مربوط به پیش از قانون جوانی جمعیت و گزارش دوم مربوط به بعد از قانون جوانی جمعیت است که با دقت بیشتری در سال ۱۴۰۳ انجام شده و روند را مشخص کرده است.

به گفته بانکی پور، در مطالعه سال ۹۸ به آمار ۵۳۰ هزار سقط جنین رسیدند و در مطالعه سال ۱۴۰۳ به آمار ۲۵۸ هزار سقط جنین دست یافتند که در حدود ۵۳ درصد کاهش سقط داشتیم.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اعدادی که نویسنده گزارش اعلام کرده برخی سقط هایی است که از پزشک قانونی مجوز سقط دریافت شده است یا سقطی که در بیمارستان ثبت شده است. این موارد قطعا بخشی از سقط ها هستند اما آنچه که آمار سقط را به ما نشان می دهد مطالعاتی است که با روش دقیق علمی صورت گرفته است و البته این مطالعات می تواند یک درصد خطا داشته باشد اما سیر روند آن برای ما اهمیت دارد.

بانکی پور اظهار کرد: این روش مطالعه نشان داده است که ۵۳ درصد سقط جنین کاهش یافته است.برخی تشکیک می کنند که این کاهش آمار سقط به دلیل کاهش نرخ تولدها بوده است.در مقایسه سقط جنین نسبت به نرخ تولدها ۳۵ درصد کاهش سقط داشتیم.

