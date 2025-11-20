خبرگزاری کار ایران
شهدای دانش‌آموز چراغ هدایت آیندگان هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با خانواده شهید متین صفاریان، جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران را نماد مظلومیت ملت ایران خواند.

به گزارش  ایلنا به نقل از ایثار، سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با خانواده معظم شهید متین صفاریان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، این نبرد را نماد مظلومیت ملت ایران دانست و گفت: شهدای این جنگ، به‌ویژه شهدای کودک و دانش‌آموز، مظلومیتی دوچندان را به جهان نشان دادند؛ کودکانی که تنها به جرم زیستن زیر سایه وطن و آرمان‌های انسانی، جان‌شان را فدای امنیت و عزت ملت کردند.

وی تأکید کرد یاد این شهیدان وجدان بیدار تاریخ را به حقیقت مظلومیت ایشان فراخوانده است.

اوحدی با تبیین جایگاه والای شهیدان اظهار کرد: شهیدان، برگزیدگان الهی و دست‌چین‌شدگان مسیر حق‌اند؛ ستاره‌هایی که خداوند برای روشنی راه ملت انتخاب کرده است.

وی افزود: متین صفاریان همچون دیگر شهدای این نبرد، با نثار جان خویش چراغ هدایت آیندگان شد و نشان داد انتخاب الهی در عرصه علم، ایمان و غیرت ملی تجلی می‌یابد.

رئیس بنیاد شهید بر ضرورت مستندسازی دقیق و فعالیت‌های فرهنگی پیرامون زندگی و سیره شهدا تأکید کرد و گفت: شناساندن شهدا به نسل‌های آینده با پژوهش‌های روشمند، تولید مستندهای فاخر، روایت‌های هنری و کار رسانه‌ای اثرگذار ممکن است. مسئولیت ما ثبت جزئیات این ایثارگری‌ها و ساخت حافظه فرهنگیِ پایدار برای جامعه است تا حقیقت جنگ ۱۲ روزه و فداکاری‌های مردم ایران فراموش نشود.

اوحدی با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه، آن را نبردی ترکیبی و سنگین دانست که ملت ایران با صبر و هوشیاری از آن عبور کرد. در این دیدار عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز حضور داشت.

 

 

