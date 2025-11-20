خبرگزاری کار ایران
سلاح غیرمجاز پدر خانواده، قاتل جانش شد

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از وقوع قتل پدر خانواده توسط پسرش خبر داد.

به گزارش  ایلنا  به نقل از پلیس، سرهنگ کارآگاه مرتضی، نثاری در این خصوص بیان داشت: با اعلام وقوع یک قتل خانوادگی در غرب، تهران کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه بازپرس ویژه قتل دادسرای ناحیه ۲۷ تهران و تیم بررسی صحنه جرم به محل حادثه اعزام شدند. این جنایت در ساعات ابتدایی صبح و در یکی از مجتمع‌های مسکونی منطقه غرب رخ داد.

سرهنگ نثاری افزود: با ورود کارشناسان پزشکی قانونی اسلحه شناسی و کارآگاهان بررسی صحنه جسد مردی?? ساله که به صورت طاق باز روی تختخواب مشاهده شد و معاینات اولیه نشان داد مقتول در اثر اصابت مستقیم یک گلوله به سمت چپ قفسه، سینه جان خود را از دست داده و شلیک از فاصله نزدیک انجام گرفته است.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، همسر مقتول عنوان کرد شب حادثه با همسرش مشاجره لفظی داشته و پسر خانواده برای حمایت از او وارد دعوا شده است که مقتول با برداشتن چاقو از آشپزخانه قصد تهدید را داشته که پسر سلاح گرم غیرمجاز پدر را از کمد خارج و یک تیر شلیک کرده است.

معاون جنایی پایتخت اشاره کرد: در بازرسی صحنه جرم یک قبضه سلاح گرم غیر مجاز،? عدد فشنگ و یک پوکه شلیک شده کشف شد و متهم پس از واقعه دستگیر و در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل پدرش اقرار کرد و انگیزه اصلی خود را جلوگیری از آسیب به مادر اعلام کرد.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری خاطر نشان کرد: متهم با دستور مقام قضائی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی پیرامون انگیزه شرایط روحی و سایر ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.

پلیس آگاهی تأکید می‌کند: هرگونه خشونت خانوادگی دارای تبعات جبران ناپذیر است و شهروندان نباید در برابر اختلافات خانوادگی به رفتار خشونت‌آمیز متوسل شوند و با مراجعه به مراکز خدمات روانشناسی می‌توانند از بروز اینگونه اتفاقات جلوگیری نمایند.

 

 

