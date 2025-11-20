برگزاری نشست هماندیشی درباره سربازان یگان حفاظت محیط زیست در پارک ملی خجیر
نشست تعاملی و هماندیشی یگان حفاظت سازمان محیط زیست با حضور نمایندگانی از مرکز آموزش و تربیت محیطبان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان وظیفه عمومی فراجا و اداره کل امور وظیفه معاونت نیروی انسانی فراجا در پارک ملی خجیر برگزار شد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، این نشست که به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برگزار شد، با هدف بهرهگیری مؤثر از نیروهای وظیفه ماهر و در راستای تحقق اهداف عملیاتی و مأموریتی یگان حفاظت سازمان محیط زیست تشکیل شد.
در این جلسه، راهکارها و سازوکارهای اجرایی جذب سربازان در یگان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و شرکتکنندگان با بیان دیدگاهها و چالشهای موجود، بر لزوم ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده میان یگان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای نظامی تأکید کردند.
از جمله مصوبات این نشست، ساماندهی فرآیند جذب و آموزش سربازان، بهویژه بهرهگیری از فارغالتحصیلان دیپلم محیطبانی به عنوان نیروی وظیفه ماهر، ارتقای کیفیت آموزشهای تخصصی، استانداردسازی روندها و استفاده بهینه از توان نیروهای وظیفه در حوزه حفاظت از محیط زیست در چارچوب قوانین نیروهای مسلح و نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شد.