مدیر کل ارشاد استان تهران:
تهران نیازمند برگزاری تئاتر آیینی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: تئاتر آیینی برای پیوند دوباره صحنه با روح جامعه است و زخمها و امیدهای مردم را آشکار میکند؛ تهران بیش از هر زمانی به این آیین انسانی نیازمند است.
به گزارش ایلنا،حجتالاسلام حسین ملکی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه تئاتر استان تهران با قدردانی از دستاندرکاران جشنواره افزود: جشنواره فرصتی برای دیدار دلهای دلبسته به صحنه است؛ دلها یی که جهان را با نور، سکوت و کلمه می سازند. بسیاری از آثار با کمترین امکانات اما با بیشترین خلاقیت خلق شده اند و حرارت حضور هنرمندان، روح جشنواره را زنده نگه داشته است.
وی با بیان اینکه جشنواره پایان مسیر نیست، بر ضرورت برنامه ریزی مستمر برای دوره آینده تأکید و خاطرنشان کرد: توجه به آموزش تخصصی، تقویت ارتباط میان نمایشنامه نویسان و کارگردانان، بهره گیری از ظرفیت هنرمندان برجسته و رساندن آثار به میان مردم از ضرورتهای جدی ارتقای تئاتر استان است.
رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این آیین تئاتر را بنیانی برای "گفت وگو، آگاهی و انسانیت" دانست و گفت: تئاتر تنها یک هنر صحنهای نیست؛ از جان انسانها سخن می گوید و بازتابی از زیست اجتماعی است. هر اجرا قطعه ای فرهنگی است که امید و آگاهی را در جامعه جریان می دهد.
وی افزود: حمایت از تئاتر نباید در حد شعار باقی بماند. هنر نمایش نفس زنده فرهنگ است و نیازمند پشتیبانی جدی. این جشنواره نشان داد که شور و آگاهی در پایتخت جریان دارد.
مردانی با اشاره به جایگاه تهران در رشد تئاتر کشور اظهار کرد: بسیاری از استعدادهایی که امروز در سطح ملی میدرخشند، نخستین تجربههای خود را در همین جشنوارههای استانی آغاز کردهاند و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.