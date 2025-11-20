تهران نیازمند برگزاری تئاتر آیینی است

به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام‌ حسین ملکی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه تئاتر استان تهران با قدردانی از دست‌اندرکاران جشنواره افزود: جشنواره فرصتی برای دیدار دل‌های دلبسته به صحنه است؛ دل‌ها یی که جهان را با نور، سکوت و کلمه می‌ سازند. بسیاری از آثار با کمترین امکانات اما با بیشترین خلاقیت خلق شده‌ اند و حرارت حضور هنرمندان، روح جشنواره را زنده نگه داشته است.

وی با بیان اینکه جشنواره پایان مسیر نیست، بر ضرورت برنامه‌ ریزی مستمر برای دوره آینده تأکید و خاطرنشان کرد: توجه به آموزش تخصصی، تقویت ارتباط میان نمایشنامه‌ نویسان و کارگردانان، بهره‌ گیری از ظرفیت هنرمندان برجسته و رساندن آثار به میان مردم از ضرورت‌های جدی ارتقای تئاتر استان است.

رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این آیین تئاتر را بنیانی برای "گفت‌ وگو، آگاهی و انسانیت" دانست و گفت: تئاتر تنها یک هنر صحنه‌ای نیست؛ از جان انسان‌ها سخن می‌ گوید و بازتابی از زیست اجتماعی است. هر اجرا قطعه‌ ای فرهنگی است که امید و آگاهی را در جامعه جریان می‌ دهد.

وی افزود: حمایت از تئاتر نباید در حد شعار باقی بماند. هنر نمایش نفس زنده فرهنگ است و نیازمند پشتیبانی جدی. این جشنواره نشان داد که شور و آگاهی در پایتخت جریان دارد.

مردانی با اشاره به جایگاه تهران در رشد تئاتر کشور اظهار کرد: بسیاری از استعدادهایی که امروز در سطح ملی می‌درخشند، نخستین تجربه‌های خود را در همین جشنواره‌های استانی آغاز کرده‌اند و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

انتهای پیام/