خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل ارشاد استان تهران:

تهران نیازمند برگزاری تئاتر آیینی است

تهران نیازمند برگزاری تئاتر آیینی است
کد خبر : 1716685
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: تئاتر آیینی برای پیوند دوباره صحنه با روح جامعه است و زخم‌ها و امیدهای مردم را آشکار می‌کند؛ تهران بیش از هر زمانی به این آیین انسانی نیازمند است.

به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام‌ حسین ملکی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه تئاتر استان تهران با قدردانی از دست‌اندرکاران جشنواره افزود: جشنواره فرصتی برای دیدار دل‌های دلبسته به صحنه است؛ دل‌ها یی که جهان را با نور، سکوت و کلمه می‌ سازند. بسیاری از آثار با کمترین امکانات اما با بیشترین خلاقیت خلق شده‌ اند و حرارت حضور هنرمندان، روح جشنواره را زنده نگه داشته است.

وی با بیان اینکه جشنواره پایان مسیر نیست، بر ضرورت برنامه‌ ریزی مستمر برای دوره آینده تأکید و خاطرنشان کرد: توجه به آموزش تخصصی، تقویت ارتباط میان نمایشنامه‌ نویسان و کارگردانان، بهره‌ گیری از ظرفیت هنرمندان برجسته و رساندن آثار به میان مردم از ضرورت‌های جدی ارتقای تئاتر استان است.

رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این آیین تئاتر را بنیانی برای "گفت‌ وگو، آگاهی و انسانیت" دانست و گفت: تئاتر تنها یک هنر صحنه‌ای نیست؛ از جان انسان‌ها سخن می‌ گوید و بازتابی از زیست اجتماعی است. هر اجرا قطعه‌ ای فرهنگی است که امید و آگاهی را در جامعه جریان می‌ دهد.

وی افزود: حمایت از تئاتر نباید در حد شعار باقی بماند. هنر نمایش نفس زنده فرهنگ است و نیازمند پشتیبانی جدی. این جشنواره نشان داد که شور و آگاهی در پایتخت جریان دارد.

مردانی با اشاره به جایگاه تهران در رشد تئاتر کشور اظهار کرد: بسیاری از استعدادهایی که امروز در سطح ملی می‌درخشند، نخستین تجربه‌های خود را در همین جشنواره‌های استانی آغاز کرده‌اند و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب