به گزارش ایلنا به نقل از مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌های خلوت حال حاضر پایتخت گفت: هم اکنون حرکت خودروها، در معابر و بزرگراه‌های پایتخت در وضعیت عادی و روان است.

شریفی در ادامه افزود: با توجه به خلوتی معابر پایتخت؛ رانندگی با سرعت مطمئنه همراه با دقت و تمرکز، بهترین گزینه برای تردد در سطح شهر است. سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی، متأسفانه مسبب حادثه‌ای تلخ و ناگوار است. رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند.

وی گفت: برخی از رانندگان متأسفانه در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌نمایند و با این کار نه تنها با به خطر انداختن جان خود، بلکه به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رسانند.

وی در پایان توصیه کرد: حرکت بین خطوط ترافیکی در حین رانندگی و رعایت سرعت مجاز از دیگر مصادیق حقوق شهروندی است؛ رعایت این موضوع باعث نظم و ساماندهی ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا می‌شود. بیایید با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح رانندگی را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی کنیم.

انتهای پیام/