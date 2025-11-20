تا پایان سال ۷۰۰ پروژه خانه بهداشت تکمیل خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ آبان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان وضعیت حوزه سلامت این استان را نسبتا مطلوب ارزیابی کرد و گفت بسیاری از شاخص‌های درمانی کرمان از میانگین کشوری بالاتر است.

محمدرضا ظفرقندی با اشاره به سرانه تخت ۲.۵۶ به‌ازای هر هزار نفر جمعیت در برابر میانگین ۱.۷۶، سرانه برابر پرسنل درمانی به تخت، سرانه ۲۴.۶ تخت‌های ویژه در برابر میانگین ۱۹ کشور، و همچنین سرانه بالاتر دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی و آنژیوگرافی نسبت به میانگین ملی، تأکید کرد: این آمارها نشان‌دهنده وضعیت مطلوب استان است، هرچند برخی شهرها همچنان نیازمند توجه ویژه و افزایش امکانات هستند.

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت مسئولان باید در کنار بیان مشکلات، اقدامات مثبت را نیز به اطلاع مردم برسانند تا جامعه از حرکت رو به جلو در حوزه سلامت آگاه باشد.

او با اشاره به مصوبه مجلس درباره فروش ۸۰ همت سهام دولتی برای جبران کمبودهای حوزه سلامت توضیح داد که مراحل اداری این مصوبه انجام شده و اولویت نخست وزارتخانه حفظ نیروی انسانی است، سپس پرداخت‌های مربوط به دارو و تجهیزات و پس از آن پرداخت‌های پیمانکاران و بیمارستان‌ها قرار دارد.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت‌های بیمه تأمین اجتماعی گفت: کرمان به دلیل وجود معادن و کارخانه‌ها ارزش افزوده بالایی دارد و تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر پرداخت‌های مناسبی داشته است.

وی از تصویب ۷۰ همت برای تقویت منابع تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: این منابع پس از طی مراحل قانونی و ورود به بورس می‌تواند فشار مالی حوزه درمان را کاهش دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه جلساتی با وزارت گردشگری برای توسعه گردشگری سلامت برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده است، بر ضرورت اجرای سیاست‌های مولدسازی نیز تأکید کرد و گفت: در استان‌های دیگر مانند اصفهان و مشهد این کار انجام شده اما در کرمان هنوز عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: در مشهد بخشی از زمین یک بیمارستان در اختیار پیمانکار قرار گرفت و با ایجاد ارزش افزوده پروژه تکمیل شد و چنین الگوهایی می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند.

ظفرقندی با اشاره به ظرفیت‌های کرمان در حوزه داروهای گیاهی گفت: برخی از داروهای گیاهی فقط در کرمان تولید می‌شود و این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه برای استان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین وجود پنج مرکز برتر سراج در استان را یک مزیت مهم دانست و گفت: نمایندگان سازمان جهانی بهداشت در بازدید اخیر خود پیشنهاد داده‌اند این مدل در سایر کشورها توسعه یابد.

وزیر بهداشت سپس به برنامه افزایش تخت‌های درمانی اشاره کرد و گفت: اکنون حدود چهار هزار و ۳۰۰ تخت در استان فعال است و امید می‌رود این عدد طی یکی دو سال آینده به ۶ هزار تخت برسد. تاکنون یک‌هزار و ۵۴۰ تخت جدید در حال راه‌اندازی است و تا پایان امسال ۲۲ پروژه درمانی با اعتبار هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد که ۱۵۰ تخت به ظرفیت استان اضافه می‌کند. همچنین برای سال آینده سه همت برای تکمیل پروژه‌های درمانی استان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: پروژه‌های پاستور بم با ۸۷ درصد، اورژانس میدان محمد بم با ۹۸ درصد، بیمارستان آموزشی بم با ۲۸ درصد و مرکز دیالیز رفسنجانی با ۱۰۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و پروژه‌های سیرجان، رفسنجان، شهربابک، جیرفت، قلعه‌گنج، کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت نیز در حال پیگیری هستند.

او در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در بم ۲۰۰ تخت، در شهربابک ۱۵۰ تخت، در جیرفت، کهنوج و عنبرآباد ۷۰ تخت و در رفسنجان ۳۲۰ تخت با کمک ماده ۲۳ احداث خواهد شد.

وی یادآور شد که در مجموع ۱۵۰ پروژه درمانی در کشور در حال اجراست که سهم کرمان در آن قابل توجه است.

ظفرقندی در پایان بر اهمیت سلامت روان در کنار سلامت جسمانی تأکید کرد و گفت: تا پایان سال ۷۰۰ پروژه خانه بهداشت تکمیل خواهد شد و این اقدامات با مشارکت استان و وزارت بهداشت ادامه خواهد یافت تا از سطح خانه‌های بهداشت تا بیمارستان‌ها روند ارتقای سلامت به‌طور کامل دنبال شود.

