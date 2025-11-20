خبرگزاری کار ایران
همزمان با سفر وزیر بهداشت به کرمان انجام شد:

آغاز به کار پیشرفته‌ترین دستگاه توموتراپی جنوب‌شرق در بیمارستان شفای کرمان

همزمان با سفر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان کرمان، پیشرفته‌ترین دستگاه توموتراپی روز دنیا در مرکز آموزشی درمانی شفا رسماً به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، این دستگاه که تنها دستگاه توموتراپی فعال در جنوب‌شرق کشور محسوب می‌شود، با هزینه ارزی سه میلیون یورو خریداری شده و قادر است با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی (CT اسکن) و پرتوهای بسیار دقیق، تومورها را با حداقل آسیب به بافت‌های سالم هدف قرار دهد.

دقت بالای این فناوری، آن را به گزینه‌ای مؤثر برای درمان تومورهای نزدیک اندام‌های حساس مانند مغز، نخاع و پروستات تبدیل کرده است.

برای بازسازی ساختمان، نصب، راه‌اندازی و تجهیز کامل این دستگاه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که از این میزان، ۳۷ میلیارد ریال توسط خیران حوزه سلامت تأمین شده است. 

زیربنای اختصاص یافته به این بخش ۵۰۱ متر مربع است و در محوطه مرکز آموزشی درمانی شفا قرار دارد.

پروژه استقرار این دستگاه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و مجموع هزینه انجام‌شده برای تکمیل و راه‌اندازی آن به ۲۹۵ میلیارد تومان رسیده است.

بهره‌برداری از این دستگاه پیشرفته، انقلابی در درمان سرطان در کرمان ایجاد می‌کند و دقت و کارایی بی‌سابقه‌ای را در حوزه پرتودرمانی برای بیماران این منطقه به همراه خواهد داشت.

 

