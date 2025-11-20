خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ آنتی‌بیوتیک پرفروش در ایران

۵ آنتی‌بیوتیک پرفروش در ایران
کد خبر : 1716633
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: آموکسی‌سیلین، سفکسیم و کوآموکسی‌کلاو به لحاظ ریالی جزو سه داروی پرفروش آنتی‌بیوتیک سال ۱۴۰۳ بودند.

به گزارش ایلنا، راضیه کشاورز اعلام کرد: پنج داروی پرفروش از لحاظ ریالی شامل آموکسی‌سیلین ۵۰۰ میلی‌گرم، سفکسیم ۴۰۰ میلی‌گرم، کوآموکسی‌کلاو ۶۲۵ میلی‌گرم، سفازولین یک گرم تزریقی و کپسول سفالکسین ۵۰۰ میلی‌گرم بوده‌اند.

او گفت: میزان فروش داروهای آنتی‌میکروبیال در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۳.۱ تریلیون ریال رسیده که معادل ۸.۳ درصد از کل فروش داروهاست.

کشاورز تأکید کرد که اطلاع‌رسانی و آموزش به عموم مردم، تدوین راهنمای تجویز داروها و افزایش اقدامات نظارتی نقش مؤثری در کاهش تجویز و مصرف غیر منطقی داروها و متعاقب آن کاهش مقاومت دارویی دارند.

به گزارش سازمان غذا و دارو، مدیریت، نظارت و پایش دقیق مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها برای حفظ سلامت عمومی ضروری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب